Most jött: hatalmas rendőri akció várható a szabolcsi városban, itt vannak a részletek

Fokozott ellenőrzést rendeltek el a szabolcsi hatátrvárosban.

Illusztráció Shutterstock

Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. szeptember 19-én 7 órától 2025. szeptember 20-án 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - olvasható a rendőrség oldalán.

Emellett beszámoltunk arról, hogy a rendőrség szeptember 16. és 22. között ismét országos ellenőrzést tart Magyarország, így vármegyénk közútjain is. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amely most is csatlakozott a magyar rendőrség.