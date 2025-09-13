1 órája
Újabb forgalomkorlátozás borzolja az idegeket Szabolcsban: egy éven át tart majd a káosz az M3-asnál
Az M49-es gyorsforgalmi út, M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakasz kivitelezéséhez kapcsolódoan forgalomterelés várható. Az új forgalomkorlátozás előreláthatólag 2026 augusztusáig tart.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a forgalomterelés Jármi közigazgatási területén lassítja majd a közlekedést. A forgalomkorlátozás miatt fokozott figyelemmel kell közlekedni.
Forgalomkorlátozás Jármi területén
Az M3 autópálya és a Jármi különszintű csomópont, valamint a Jármi körforgalom között megépült mintegy 2 kilométer hosszú szakasz tervezetten szeptember 15-én ideiglenesen forgalomba kerül. Az ideiglenes forgalomba helyezésre építésszervezési okokból van szükség annak érdekében, hogy a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkái (1.600 méter hosszban), valamint az útpálya burkolaterősítése (900 méteren) megvalósulhassanak az Őr és Jármi települések közötti, 7+700 – 10+200 kilométerszelvények közötti szakaszon - hívta fel a figyelmet az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az új szakaszt ideiglenesen 2x1 sávos forgalmi rendben, tehát irányonként egy-egy forgalmi sávval nyitják meg, így biztosítva az M3-as autópályára a felhajtást Vásárosnamény irányába.
Az új forgalmi rendet előreláthatóan 2026. augusztusban fogják feloldani.
Az arra közlekedők az ideiglenes forgalomtechnikai rendnek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon.
Nagy meglepetés lesz a benzinkutakon, erre mi se számítottunk!
Szabolcs-Szatmár-Bereg a fekete listán, ezeken az útszakaszokon visszatérő vendég a halál (interaktív térképpel)