Útfelújítás

1 órája

Újabb forgalomkorlátozás borzolja az idegeket Szabolcsban: egy éven át tart majd a káosz az M3-asnál

Címkék#Építési és Közlekedési Minisztérium#figyelem#csomópont

Az M49-es gyorsforgalmi út, M3-as autópálya és Ököritófülpös közötti szakasz kivitelezéséhez kapcsolódoan forgalomterelés várható. Az új forgalomkorlátozás előreláthatólag 2026 augusztusáig tart.

Szon.hu

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint a forgalomterelés Jármi közigazgatási területén lassítja majd a közlekedést. A forgalomkorlátozás miatt fokozott figyelemmel kell közlekedni. 

forgalomkorlátozás
Forgalomkorlátozás várható akár egy éven át 
Fotó: MW-archív

Forgalomkorlátozás Jármi területén

Az M3 autópálya és a Jármi különszintű csomópont, valamint a Jármi körforgalom között megépült mintegy 2 kilométer hosszú szakasz tervezetten szeptember 15-én ideiglenesen forgalomba kerül. Az ideiglenes forgalomba helyezésre építésszervezési okokból van szükség annak érdekében, hogy a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkái (1.600 méter hosszban), valamint az útpálya burkolaterősítése (900 méteren) megvalósulhassanak az Őr és Jármi települések közötti, 7+700 – 10+200 kilométerszelvények közötti szakaszon - hívta fel a figyelmet az Építési és Közlekedési Minisztérium. Az új szakaszt ideiglenesen 2x1 sávos forgalmi rendben, tehát irányonként egy-egy forgalmi sávval nyitják meg, így biztosítva az M3-as autópályára a felhajtást Vásárosnamény irányába. 

Az új forgalmi rendet előreláthatóan 2026. augusztusban fogják feloldani. 

Az arra közlekedők az ideiglenes forgalomtechnikai rendnek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon.

 

