Reggel ismét erre kell számítani Nyíregyházán
Megtörtént a baj szerda délelőtt, ami a pénteki napra is kihatással van. Forgalomkorlátozás várható Nyíregyházán.
Forgalomkorlátozás Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla
Újabb forgalom korlátozás a Hunyadi és a Belső körútnál. Holnap reggel ismételten útburkolat bontási munkálatokkal kezdenek a Nyírségvíz szakemberei – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondoka.
Mint arról korábban beszámoltunk, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán: ideiglenes vízhiányra kell számítani Nyíregyházán.
Ivóvízcső törés miatt hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Nyírségvíz szakemberei a Hunyadi utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka.
Nézze meg korábbi videónkat, mely a a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében történt. A csőtörés nyomán elöntötte a víz a területet. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.
Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!Fotók: Bordás Béla
