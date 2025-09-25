Reggel ismét erre kell számítani Nyíregyházán

Újabb forgalom korlátozás a Hunyadi és a Belső körútnál. Holnap reggel ismételten útburkolat bontási munkálatokkal kezdenek a Nyírségvíz szakemberei – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondoka.

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Mint arról korábban beszámoltunk, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán: ideiglenes vízhiányra kell számítani Nyíregyházán.