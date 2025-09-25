szeptember 25., csütörtök

Reggel ismét erre kell számítani Nyíregyházán

Címkék#Bordás Béla#Belső körút#Hunyadi utca

Megtörtént a baj szerda délelőtt, ami a pénteki napra is kihatással van. Forgalomkorlátozás várható Nyíregyházán.

Szon.hu
Reggel ismét erre kell számítani Nyíregyházán

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Újabb forgalom korlátozás a Hunyadi és a Belső körútnál. Holnap reggel ismételten útburkolat bontási munkálatokkal kezdenek a Nyírségvíz szakemberei – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondoka.

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán Hunyadi utcában
Forgalomkorlátozás Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Mint arról korábban beszámoltunk, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán: ideiglenes vízhiányra kell számítani Nyíregyházán. 

Forgalomkorlátozás Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Ivóvízcső törés miatt hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Nyírségvíz szakemberei a Hunyadi utcán. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka.

Nézze meg korábbi videónkat, mely a a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében történt. A csőtörés nyomán elöntötte a víz a területet. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.

Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!

Fotók: Bordás Béla

 

