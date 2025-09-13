szeptember 13., szombat

Kétkeréken

42 perce

Korlátok a nyíregyházi Korányin: biciklisek elleni támadás vagy egy lépés a gyalogosok védelmében?

A járda tabu a kerékpárosnak, ha van kerékpárút. A balesetveszélyes helyzetek miatt tettek ki forgalomterelő korlátokat a Korányi Frigyes utca egy járdaszakaszának két végére.

Munkatársunktól
A Korányi Frigyes utcán a NyírVV a gyalogosok védelme érdekében helyezte ki a korlátokat

Fotó: Sipeki Péter

Forgalomterelő korlátokat szereltek fel Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca egy járdaszakaszán. Ez vitát eredményezett a legnagyobb közösségi portálon, a megosztott poszt alatt az érvek, okok és indokok pró és kontra megjelennek. Sokan magánakciónak tartják, mások a kerékpárosok elleni támadásnak vélik a történteket, míg van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy az a szakasz már nem kerékpárút, azaz ott biciklivel nem lehet közlekedni. 

A forgalomterelő korlát kikerülése is egy módja annak, hogy a KRESZ szabályt ne tartsák be a kerékpárosok a Korányi Frigyes utcán
Fotó: Sipeki Péter

A forgalomterelő korlát a Korányi Frigyes utcán sok kérdést felvet. Hogy tisztán lássunk a történetben, és megértsük a miérteket, Dicső Pétert, a NyírVV Kft. közterület-kezelési igazgatóját kérdeztük. A társaság kezelésébe, fenntartásába tartoznak a megyeszékhely kerékpárútjai is több mint 70 kilométer hosszan, vagyis ez a szakasz is.

A forgalomterelő korláttal lezárt Korányi Frigyes utcai járdaszakaszon kerékpárral közlekedni tilos!

– A Korányi Frigyes utcai kerékpárút először az Eperjes utcai kereszteződésnél átmegy – kifelé haladva – a bal oldalból a jobb oldalba, után pedig az Emmaus szeretetotthonnál visszatér a másik oldalra. Kétségtelen, hogy ez egy kerékpárút esetében nem szerencsés, azonban amikor 2014-ben kiépült ez a Kemecse útig tartó kerékpárút, kiderült, hogy az Eperjes utca és az Emmaus között nincs akkora hely, hogy oda kerékpárút épülhessen, ezért volt szükség az átvezetésekre – mentünk vissza egészen a kezdetekig a történtekben.

Sajnos kiderült, hogy a biciklisek nem ismerik a KRESZ rájuk vonatkozó szabályait, mert akkor tudnák, hogy 

ahol van kiépített kerékpárút, kötelezően ott kell tekerniük, a járdán tilos, azaz a Korányi átvezetéseinél követni kellene azt. 

Egyre jelentősebb lett itt a kerékpárforgalom, de náluk is nagyobb veszélyt jelentenek a gyalogosokra az e-rollerrel száguldozók. 

A szabálytalan és balesetveszélyes helyzet megoldásához a településrész önkormányzati képviselője kért segítséget, mi ezt követően a kormányhivatal illetékes hatóságával is egyeztettünk, s első körben csak a Magdaléneum sarkánál helyeztünk ki két korlátot. Ez azonban nem hozta meg a várt eredményt, a balesetveszélyes szituációk megmaradtak, ezért volt szükség újabb korlátok és a kerékpárút vége tábla kihelyezésére

– magyarázta a közterület-kezelési igazgató. Hozzátette: a visszajelzésekből azt látják, hogy bár nem mindenki tartja be még most sem a szabályokat, de jelentősen kevesebb az élet- és balesetveszélyes helyzet ezen a szakaszon, több lett a szabálykövető biciklis és kisebb a forgalom.

Nagyon sok volt a balesetveszélyes helyzet, a Korányi Frigyes utca érintett szakaszának mind a két végén el kellett helyezni a forgalomterelő korlátokat
Fotó: Sipeki Péter

Forgalomtechnikai változást, változtatást csak a NyírVV tehet a nyíregyházi kerékpárutakon, ilyen problémával a társaságot kell megkeresni. Dicső Péter kérdésünkre azt mondta, hasonlóan veszélyes szakaszról még nem kaptak jelzést a városban. 

Megjegyezte, ugyancsak a kerékpárosokra vonatkozó KRESZ-szabály, hogy egyirányú utcában a forgalommal szemben nem haladhatnak, csak ott, ahol ki van jelölve. Nyíregyházán egyetlen egy ilyen utca van, mégpedig a Körte utca, de több nem is lesz, mert életveszélyes. Ennek ellenére városszerte látni, hogy szabálytalanul közlekedik a biciklis és az e-rolleres is.

 

