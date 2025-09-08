Fontos változások a FoxPostnál, érdemes előre felkészülni, nehogy hoppon maradj!

Megkezdődött a Packeta Z-Box automaták integrálása a FoxPost hálózatába, szeptember 8-ától, hétfőtől kétféle automata is elérhető: a már ismert érintőképernyős készülékek FoxPost A-Box néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták FoxPost Z-Box néven. A két típus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, az eligazodást az A-Box és Z-Box logók segítik majd – figyelmeztet a vállalat.

FoxPost: hétfőtől kétféle automata is elérhető, az A-Box és a Z-Box

Illusztráció: FoxPost

A csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik, de lesz néhány eltérés is, amire érdemes odafigyelni.

Az A-Box automaták a FoxPostnál megszokott érintőképernyős felülettel működnek, csomagfeladáshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a fizetés pedig POS-terminálon történik.

A Z-Box nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, fizetni pedig fizetési linken kell. A webshopokban külön jelölések mutatják, melyik típus milyen lehetőségeket kínál.

A változások hátterében a Foxpost és a Packeta Hungary összeolvadása áll, amelynek célja, hogy egy egységes és fejlettebb rendszer szolgálja ki az ügyfeleket.

Az első lépésben 18 automatát telepítenek, ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. Az idén összesen 139 FoxPost Z-Box automatát helyeznek ki, a teljes Packeta-hálózat integrálása 2026-ban folytatódik. A változásokkal együtt megújul az automatakereső modul és az adatkapcsolati rendszer, ami valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát.