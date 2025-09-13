Ez igen! A Fradi igazolt játékosa lett a szatmári kislány

A szatmári kislány, Nagy Anna közel 3 éve költözött a fővárosba családjával azért, hogy Magyarország legnívósabb klubjánál, a Ferencvárosnál focizhasson, ez az álma pedig valóra vált! A kitartásának, a tehetségének és az edzőinek köszönhetően a 2025/2026-os szezont a Ferencvárosi TC U15-ös akadémiáján kezdte – méltán lehet büszke arra, hogy a Fradi mezét öltheti magára meccsről-meccsre.

Nagy Anna a Fradi korosztályos csapatában játszik

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A Fradi mezét öltheti magára

Annának a Fradi korosztályos csapatával hetente öt edzése van, de a tanulást sem hanyagolja el. Kiváló tanuló, aki edző szeretne lenni, így a tanulmányait ebben az irányban folytatja majd tovább. A család büszke Annára, ahogy a testvéreire is. Húga, Lilla és nővére, Dóra szintén stopliscipőt húztak: mind a ketten a Soroksár igazolt játékosai. Anna bátyja Baktalórántházán tanul, ami némi nehézséget jelent számukra, hiszen így csak ritkán találkoznak, de amikor tehetik, együtt vannak.

– Az álmok azért vannak, hogy beteljesítsük őket – üzente Anna mindenkinek, hozzátéve: nincs lehetetlen.

Legyünk büszkék erre a kislányra és a családjára, akik komoly áldozatot hoztak gyermekeikért. Szurkoljunk együtt Annának és a tesóinak, hogy sikeres és gólokban gazdag szezont zárjanak!

Bodnárné Varga Éva