szeptember 13., szombat

Kornél névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tehetség, kitartás

3 órája

Ez igen! A Fradi igazolt játékosa lett a szatmári kislány

Címkék#csapat#Ferencváros#labdarúgás

A család azért költözött Szatmárból a fővárosba, hogy a lányok focizhassanak. Anna a Fradi korosztályos csapatában játszik.

Munkatársunktól
Ez igen! A Fradi igazolt játékosa lett a szatmári kislány

Nagy Anna a Ferencváros játékosa

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A szatmári kislány, Nagy Anna közel 3 éve költözött a fővárosba családjával azért, hogy Magyarország legnívósabb klubjánál, a Ferencvárosnál focizhasson, ez az álma pedig valóra vált! A kitartásának, a tehetségének és az edzőinek köszönhetően a 2025/2026-os szezont a Ferencvárosi TC U15-ös akadémiáján kezdte – méltán lehet büszke arra, hogy a Fradi mezét öltheti magára meccsről-meccsre. 

Nagy Anna a Fradi korosztályos csapatában játszik
Nagy Anna a Fradi korosztályos csapatában játszik
Fotó: Bodnárné Varga Éva

A Fradi mezét öltheti magára

Annának a Fradi korosztályos csapatával hetente öt edzése van, de a tanulást sem hanyagolja el. Kiváló tanuló, aki edző szeretne lenni, így a tanulmányait ebben az irányban folytatja majd tovább. A család büszke Annára, ahogy a testvéreire is. Húga, Lilla és nővére, Dóra szintén stopliscipőt húztak: mind a ketten a Soroksár igazolt játékosai. Anna bátyja Baktalórántházán tanul, ami némi nehézséget jelent számukra, hiszen így csak ritkán találkoznak, de amikor tehetik, együtt vannak. 

– Az álmok azért vannak, hogy beteljesítsük őket – üzente Anna mindenkinek, hozzátéve: nincs lehetetlen. 

Legyünk büszkék erre a kislányra és a családjára, akik komoly áldozatot hoztak gyermekeikért. Szurkoljunk együtt Annának és a tesóinak, hogy sikeres és gólokban gazdag szezont zárjanak!

Bodnárné Varga Éva 

 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu