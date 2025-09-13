56 perce
Ez igen! A Fradi igazolt játékosa lett a szatmári kislány
A család azért költözött Szatmárból a fővárosba, hogy a lányok focizhassanak. Anna a Fradi korosztályos csapatában játszik.
Nagy Anna a Ferencváros játékosa
Fotó: Bodnárné Varga Éva
A szatmári kislány, Nagy Anna közel 3 éve költözött a fővárosba családjával azért, hogy Magyarország legnívósabb klubjánál, a Ferencvárosnál focizhasson, ez az álma pedig valóra vált! A kitartásának, a tehetségének és az edzőinek köszönhetően a 2025/2026-os szezont a Ferencvárosi TC U15-ös akadémiáján kezdte – méltán lehet büszke arra, hogy a Fradi mezét öltheti magára meccsről-meccsre.
A Fradi mezét öltheti magára
Annának a Fradi korosztályos csapatával hetente öt edzése van, de a tanulást sem hanyagolja el. Kiváló tanuló, aki edző szeretne lenni, így a tanulmányait ebben az irányban folytatja majd tovább. A család büszke Annára, ahogy a testvéreire is. Húga, Lilla és nővére, Dóra szintén stopliscipőt húztak: mind a ketten a Soroksár igazolt játékosai. Anna bátyja Baktalórántházán tanul, ami némi nehézséget jelent számukra, hiszen így csak ritkán találkoznak, de amikor tehetik, együtt vannak.
– Az álmok azért vannak, hogy beteljesítsük őket – üzente Anna mindenkinek, hozzátéve: nincs lehetetlen.
Legyünk büszkék erre a kislányra és a családjára, akik komoly áldozatot hoztak gyermekeikért. Szurkoljunk együtt Annának és a tesóinak, hogy sikeres és gólokban gazdag szezont zárjanak!
Bodnárné Varga Éva
Súlyos házalós vész érte el a szabolcsi kisvárost, nonszensz, kiknek dőltek be egymás után az emberek
Vérzéses láz terjed, veszélyben lehetnek az idősek Szabolcsban is