A Csodálatos vagy, Júlia!, valamint A hercegnő és a boldogság premierjével várja közönségét a Móricz Zsigmond Színház októberben

– Október 3-án, pénteken 11 órától mutatják be az ovis bérlet első előadását, A hercegnő és a boldogság-ot Tóth Zolka rendezésében a Bárány Frigyes Stúdióban. A legkisebbek megismerkedhetnek Klárával, a kis hercegnővel, aki szeretné megtalálni a boldogságot édesapjának, ezért útnak indul. Útja során szembenéz saját félelmeivel és ismeretlen veszélyekkel, de megismeri a világot, új barátokat szerez, és megtanulja, hogy a boldogság nem kívülről jön, hanem az emberek közötti szeretetben és barátságban rejlik – juttatta el a hírt szerkesztőségünkhöz a színház.

Felhívják a közönség figyelmét arra is, hogy már zajlanak a Csodálatos vagy, Júlia! próbái is, október 10-én, pénteken 19.30-tól kerül színpadra a Krúdy Kamarában. Az előadást Tárnoki Márk rendezésében láthatja a közönség, aki az előző évadokban a Teljesen idegenek és a Nők az idegösszeomlás szélén darabokat állította színpadra a Móricz Zsigmond Színházban. Julia Lambert ünnepelt színésznő. Jó humorú, lehengerlő, formátumos nő. Irigyelt életet él: az emberek rajonganak érte, a férje színházigazgató, mindene megvan. Júliának viszont mindez csak játék. Az író, Maugham nem idealizálja, hanem mélyre hatóan mutatja be Júlia fizikai és lelki életét, miközben akaratlanul is belecsöppenünk a színház csillogó, művi világába.

