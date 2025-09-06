Fülesden nagy változás történt, ez leginkább a gyerekeket érinti

–Varga Tibor polgármester büszkén mutatta meg a megújuló óvodát, ahol végre a régi fűtési gondok is megoldódnak. A gyerekek és az óvónők így télen is meleg, barátságos környezetben tölthetik napjaikat. Sólyom Béláné Tímea óvodavezető is örömmel számolt be arról, hogy a következő céljuk az udvari játékok megújítása lesz, hogy a kicsik modern és biztonságos környezetben játszhassanak. Varga Tibor polgármester csendes, de rendkívül gondos településvezetése újra és újra bizonyítja, hogy jó gazdája a falunak. Hajrá Fülesd, hajrá Magyar Falu Program! – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője.

Fotók: Wachteinheim József