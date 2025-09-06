szeptember 6., szombat

Fülesden nagy változás történt, ez leginkább a gyerekeket érinti

Címkék#Magyar Falu Program#Fülesden#óvoda#Varga Tibor

A Magyar Falu Program újabb szép eredménye Fülesden, és a folytatás még izgalmasabbnak ígérkezik.

Szon.hu

–Varga Tibor polgármester büszkén mutatta meg a megújuló óvodát, ahol végre a régi fűtési gondok is megoldódnak. A gyerekek és az óvónők így télen is meleg, barátságos környezetben tölthetik napjaikat. Sólyom Béláné Tímea  óvodavezető is örömmel számolt be arról, hogy a következő céljuk az udvari játékok megújítása lesz, hogy a kicsik modern és biztonságos környezetben játszhassanak.  Varga Tibor polgármester csendes, de rendkívül gondos településvezetése újra és újra bizonyítja, hogy jó gazdája a falunak. Hajrá Fülesd, hajrá Magyar Falu Program! – írta a közösségi oldalán dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője. 

Fotók: Wachteinheim József

 

