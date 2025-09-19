Ez vajon kinek a testnyílásából csusszant ki Nyíregyházán?

Egy aranyszínű fülhallgatóra, amely gazdátlanul hevert a pad alatt. Valakinek bizonyára nagyon hiányozhat.

Fülhallgató került elő a pad alól.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Hallójáratból a földre

A posztoló ahelyett hogy egyszerűen zsebre vágta volna, mint sokan mások tették volna, inkább közé tette a neten a felfedezését.

„2025.09.18-án, a Vörösmarty téri játszó padja alatt, 17 óra körül találtam 1 db fülest. Gazdi, gyere érte!” – írta a bejegyzésben.