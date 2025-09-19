Megkerült!
Ez vajon kinek a testnyílásából csusszant ki Nyíregyházán?
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban egy hölgy osztotta meg, mire bukkant a Vörösmarty téren.
Fülhallgató hevert a pad alatt.
Forrás: illusztráció / Google Maps
Egy aranyszínű fülhallgatóra, amely gazdátlanul hevert a pad alatt. Valakinek bizonyára nagyon hiányozhat.
Hallójáratból a földre
A posztoló ahelyett hogy egyszerűen zsebre vágta volna, mint sokan mások tették volna, inkább közé tette a neten a felfedezését.
„2025.09.18-án, a Vörösmarty téri játszó padja alatt, 17 óra körül találtam 1 db fülest. Gazdi, gyere érte!” – írta a bejegyzésben.
