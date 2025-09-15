Ezt a papírt rakták ki hétfőn a nyíregyházi paneltömbben, fontost döntést kell meghozniuk a lakóknak

Az őszi szeszélyes időjárásban egyik nap melegünk van, a másik nap fázunk. Azokban az otthonokban, ahol egyedi fűtésrendszer van ott nem kell másokhoz alkalmazkodni, fűtési szezon ide vagy oda, csak egy gombnyomás és máris működik a rendszer. A távfűtéses lakásoknál már nem ilyen egyszerű a szezonkezdet, a Nyírtávhő 16 ezer háztartásban, intézményekben, középületekben gondoskodik a fűtésről, az otthon melegéről.

Elkezdődött a fűtési szezon, a Nyírtávhőnél is kérhetik a közös képviselők a fűtés beindítását

Illusztráció: MW-Archív

– Természetesen a fűtési szezont megelőző karbantartási, javítási munkálatokat munkatársaink elvégezték, semmi olyan feladat nem maradt, ami akadályozná a szolgáltatás indítását. Bár az idén a szokásosnál erre kevesebb idő állt rendelkezésükre – mondta el portálunk érdeklődésére Joó László. A Nyírtávhő ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a globális felmelegedés, a klímaváltozás hatásai itt is érezhetőek, hiszen a korántsem nyárias időjárás miatt még júniusban is sok lakásban igényelték a fűtést. Ez áll annak a döntésnek a hátterében is, hogy a korábban október 15-ével induló fűtési szezonkezdetet egy hónappal előrébb hozták, mert szeptember végére annyira lehűl a levegő hőmérséklete, hogy a lakóközösségek kérik a fűtést.

– A lakóközösségek közös képviselőiken keresztül, írásban, e-mailon, faxon, a cégünk honlapján keresztül igényelhetik a fűtési szolgáltatás beindítását. Az első napon délig még nem érkezett Nyíregyházán ilyen igény. A kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül már melegedni kezdenek a radiátorok – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

A fűtési szezon kezdetekor ne feledje a termosztatikus szelepek ellenőrzését

– Én egy 87 lakásos paneltömbben élek, így nagyon nehéz elérni, hogy mindenkinek jó legyen. Szeptember 15-én, a fűtési szezon kezdetekor a közös képviselők mindig kiraknak egy papírt a lépcsőházban a hirdetőtáblára, hogy mindenki írja rá, kéri vagy nem kéri a fűtés bekapcsolását. Ha a lakóközösség több mint fele szeretné, akkor megrendelik fűtés – mondta Nagy Attila, aki azt is hozzátette: megértik, hogy a kisgyermekes családok, szinte az egész napot otthon töltő idősebbek hamarabb szeretnének meleget a lakásban. Ha valaki nem akarja még fizetni a fűtést, akkor le tudja tekerni a radiátort. A közös képviselők felhívják arra is a figyelmet: mindenki ellenőrizze a fűtési rendszer indulásakor a termosztatikus szelepek állapotát, kapcsolják be, nézzék meg nem csöpög-e a szelep, átengedi-e a melegvizet, mert ha erősen elszennyeződött, lerakódott vagy meghibásodott a szelep, akkor nem szabályozható a fűtés. A szomszédom járt úgy, tavaly előtt, hogy amikor megnyitotta a szelepet, elkezdett folyni a víz a radiátorból. Nagyon hamar jöttek a távhősök és kicserélték – ezért is fontos az ellenőrzés – jegyezte meg Nagy Attila.



