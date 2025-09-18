Egyedi kincsekre vadászhatnak Nyírszőlősön

Minden pince, padlás, szekrény vagy papírdoboz rejthet valami egészen különleges tárgyat. Ne hagyja ki a hétvége legjobb közösségi programját!

A sok holmi között akár kincsre. értékes tárgyakra is bukkanhat, garázsvásár lesz Nyírszőlősön

Illusztráció: MW-Archív

Közel húsz család egyszerre tart a saját garázsában vagy udvarában szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap, garázsvásár lesz Nyírszőlősön. Az egyes garázsvásárok címeit egy térképen összegyűjtve jelölték. Az információs lapokat pedig a vásár ideje alatt megtalálhatják az érdeklődők, kincsre vadászók a Szőlőskerti Csemege (Szőlőskert u. 5/A) előtt, valamint minden garázsvásár helyszínén. Hasznos holmik, egyedi kincsek, barátságos hangulat – mindenkit szeretettel várnak az árusok szombaton és vasárnap 8 és 16 óra között,