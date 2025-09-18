szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem szabad kihagyni

7 órája

Egyedi kincsekre vadászhatnak Nyírszőlősön

Címkék#Nyírszőlős#kincs#garázsvásár

Egyszerre húsz nyírszőlősi család garázsában, udvarán lehet a hétvégén kincsekre, értékes holmikra bukkanni. Garázsvásár Nyírszőlősön, ne hagyja ki!

Munkatársunktól

Minden pince, padlás, szekrény vagy papírdoboz rejthet valami egészen különleges tárgyat. Ne hagyja ki a hétvége legjobb közösségi programját! 

Garázsvásár Nyírszőlősön
A sok holmi között akár kincsre. értékes tárgyakra is bukkanhat, garázsvásár lesz Nyírszőlősön
Illusztráció: MW-Archív

Közel húsz család egyszerre tart a saját garázsában vagy udvarában szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap,  garázsvásár lesz Nyírszőlősön. Az egyes garázsvásárok címeit egy térképen összegyűjtve jelölték. Az információs lapokat pedig a vásár ideje alatt megtalálhatják az érdeklődők, kincsre vadászók a Szőlőskerti Csemege (Szőlőskert u. 5/A) előtt, valamint minden garázsvásár helyszínén. Hasznos holmik, egyedi kincsek, barátságos hangulat – mindenkit szeretettel várnak az árusok szombaton és vasárnap 8 és 16 óra között,

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu