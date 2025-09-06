Ginko Klub: önsegítő csoport demenciával érintetteknek

A nyíregyházi Ginko Klub a demenciával élőket gondozó hozzátartozók önsegítő csoportja. Egy támogató közösség, melynek tagjai szakemberek bevonásával osztják meg egymással a tapasztalataikat, jó gyakorlataikat, keresnek választ a problémákra olyan közegben, ahol megértő fülekre és szívekre találnak. A klub szeptember 11-én, csütörtökön 15 órakor ismét összeül a Damjanich utcai Civil Házban, ahová várják mindazokat, akik csatlakozni szeretnének. Ehhez a [email protected] e-mail címen előzetes jelentkezés szükséges.