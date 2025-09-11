1 órája
Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!
Sokan nem tudják, de lehet alkalmanként pénzt keresni vele. Aki biztosra akar menni, a gombagyűjtés helyett termeszti a gombát.
A gombagyűjtés nagyon izgalmas szabadtéri program, melynek hazánkban is nagy hagyományai vannak. Tavasztól őszig a család minden tagja számára remek elfoglaltság és nagy élmény, hisz olyan, mint egy erdei kincskeresés, a zsákmány pedig jóízűen el is fogyasztható. Nem mellékesen a ritka és különleges gombáknak csillagászati ára van.
Hazánkban is reneszánszát éli a szarvasgombagyűjtés, aminek Közép-Európa legkiválóbb nyári szarvasgomba gyűjtőhelyei a Jászságban találhatóak. Nagyon sok fajtája van, Magyarországon jellemzően a fekete szarvasgomba, vagy más nevén a burgundi szarvasgomba az elterjedt, ez terem meg a legnagyobb mennyiségben a természetben, az erdeinkben és ennek a termesztésével foglalkoznak itthon, lassan már 20 éve ültetvényes formában. Ám a szarvasgomba csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal drágább fajokat is rejtenek a világ erdőségei.
- Matsutake gomba (Tricholoma matsutake)
A Matsutake gomba Japánban és más ázsiai országokban őshonos, és az egyik legértékesebb gomba a világon. Ára a minőségtől és a ritkaságtól függően kilónként akár több ezer dollár is lehet.
- Kínai hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis)
Bár technikailag nem „igazi” gomba, mivel egy hernyó parazitája, a kínai hernyógomba (Tibeti nyárigomba néven is ismert) a hagyományos kínai orvoslás egyik legértékesebb gyógynövénye, és rendkívül magas áron cserél gazdát. A Himalája magas hegyvidékén terem, és gyűjtése rendkívül nehéz. Ára kilónként akár több tízezer dollár is lehet, különösen jó minőségű példányok esetében.
- Morels (Morchella)
A morels (kucsmagomba) egy másik rendkívül keresett gombafajta. Bár nem annyira drága, mint a Matsutake vagy a kínai hernyógomba, a minőségi morels gomba ára is magas. A vadon termő morels gombát nehéz megtalálni, ami növeli az értékét.
- Chanterelle (Cantharellus cibarius)
A chanterelle (rókagomba) egy világszerte elterjedt, de mégis igen kedvelt gombafajta. Bár nem a legdrágább gomba, a friss, jó minőségű rókagomba ára is viszonylag magas, különösen a szezon elején.
Hazánkban engedélyezett a gombagyűjtés
Magyarországon körülbelül 2000 gombafaj él, ezek közül több százzal találkozhatunk erdőn, mezőn. A profik azt mondják, bárhol, ahol fa nő és nincs megtiltva a gyűjtés. Erdőben leggyakrabban tölgyfák alatt és savanyú talajú foltok környékén találhatsz gombát, mezőn pedig ott, ahol sötétebb a fű. Ennél jobban tudunk szűkíteni, ha átrágjuk magunkat csapadék- és talajnedvesség térképeken az interneten, persze mindenki féltve őrzi a saját lelőhelyét.
Hazánkban a természetvédelmi törvény és az erdőtörvény alapján bárki gyűjthet gombát saját fogyasztásra, általában fejenként 2 kilogrammot, de kereskedelmi célra már csak engedéllyel és vizsgálat után.
Vadon szedett gombát csak akkor lehet árulni, ha azt előzőleg gombaszakellenőr bevizsgálta és engedélyezte az értékesítést.
Más a helyzet, ha termesztünk gombát, ebben az esetben számíthatunk több bevételre is. Sokkal stabilabb jövedelemforrás lehet, mint a vadon gyűjtés. A Shiitake, laskagomba, csiperke viszonylag könnyen termeszthető, akár kisebb léptékben is. Alkalmas erre a garázsunk, a pince, de fóliasátorban is megterem. Értékesíthető piacon, éttermeknek, közvetlenül is – de ha rendszeres jövedelemszerzés a célunk, őstermelői igazolvány vagy egyéni vállalkozói forma szükséges.
Mennyire lehet belőle pénzt keresni?
Gyűjtés: inkább alkalmi keresetkiegészítés, szezonális jelleggel. Például a tinórufélék, a rókagomba, a vargánya, a szarvasgomba jó pénzt hozhat, de sok a bizonytalansági tényező (időjárás, szezon hossza, kereslet).
Termesztés: kisüzemi szinten havi néhány tízezer, esetleg pár százezer forint kiegészítés lehet, de befektetést, helyet és odafigyelést igényel.
