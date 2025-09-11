Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!

A gombagyűjtés nagyon izgalmas szabadtéri program, melynek hazánkban is nagy hagyományai vannak. Tavasztól őszig a család minden tagja számára remek elfoglaltság és nagy élmény, hisz olyan, mint egy erdei kincskeresés, a zsákmány pedig jóízűen el is fogyasztható. Nem mellékesen a ritka és különleges gombáknak csillagászati ára van.

A gombagyűjtés izgalmas szabadtéri program fotó: MW-archív

Hazánkban is reneszánszát éli a szarvasgombagyűjtés, aminek Közép-Európa legkiválóbb nyári szarvasgomba gyűjtőhelyei a Jászságban találhatóak. Nagyon sok fajtája van, Magyarországon jellemzően a fekete szarvasgomba, vagy más nevén a burgundi szarvasgomba az elterjedt, ez terem meg a legnagyobb mennyiségben a természetben, az erdeinkben és ennek a termesztésével foglalkoznak itthon, lassan már 20 éve ültetvényes formában. Ám a szarvasgomba csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal drágább fajokat is rejtenek a világ erdőségei.

Matsutake gomba (Tricholoma matsutake)

A Matsutake gomba Japánban és más ázsiai országokban őshonos, és az egyik legértékesebb gomba a világon. Ára a minőségtől és a ritkaságtól függően kilónként akár több ezer dollár is lehet.

Kínai hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis)

Bár technikailag nem „igazi” gomba, mivel egy hernyó parazitája, a kínai hernyógomba (Tibeti nyárigomba néven is ismert) a hagyományos kínai orvoslás egyik legértékesebb gyógynövénye, és rendkívül magas áron cserél gazdát. A Himalája magas hegyvidékén terem, és gyűjtése rendkívül nehéz. Ára kilónként akár több tízezer dollár is lehet, különösen jó minőségű példányok esetében.

Morels (Morchella)

A morels (kucsmagomba) egy másik rendkívül keresett gombafajta. Bár nem annyira drága, mint a Matsutake vagy a kínai hernyógomba, a minőségi morels gomba ára is magas. A vadon termő morels gombát nehéz megtalálni, ami növeli az értékét.

Chanterelle (Cantharellus cibarius)

A chanterelle (rókagomba) egy világszerte elterjedt, de mégis igen kedvelt gombafajta. Bár nem a legdrágább gomba, a friss, jó minőségű rókagomba ára is viszonylag magas, különösen a szezon elején.

