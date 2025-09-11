szeptember 11., csütörtök

Itt a szezon

2 órája

Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!

Címkék#gombagyűjtés#gomba#szarvasgomba

Sokan nem tudják, de lehet alkalmanként pénzt keresni vele. Aki biztosra akar menni, a gombagyűjtés helyett termeszti a gombát.

Munkatársunktól
A gombagyűjtés nagyon izgalmas szabadtéri program, melynek hazánkban is nagy hagyományai vannak. Tavasztól őszig a család minden tagja számára remek elfoglaltság és nagy élmény, hisz olyan, mint egy erdei kincskeresés, a zsákmány pedig jóízűen el is fogyasztható. Nem mellékesen a ritka és különleges gombáknak csillagászati ára van.

gombagyűjtés
A gombagyűjtés izgalmas szabadtéri program fotó: MW-archív

Hazánkban is reneszánszát éli a szarvasgombagyűjtés, aminek Közép-Európa legkiválóbb nyári szarvasgomba gyűjtőhelyei a Jászságban találhatóak. Nagyon sok fajtája van, Magyarországon jellemzően a fekete szarvasgomba, vagy más nevén a burgundi szarvasgomba az elterjedt, ez terem meg a legnagyobb mennyiségben a természetben, az erdeinkben és ennek a termesztésével foglalkoznak itthon, lassan már 20 éve ültetvényes formában. Ám a szarvasgomba csak a jéghegy csúcsa, ennél sokkal drágább fajokat is rejtenek a világ erdőségei.

  • Matsutake gomba (Tricholoma matsutake)

A Matsutake gomba Japánban és más ázsiai országokban őshonos, és az egyik legértékesebb gomba a világon. Ára a minőségtől és a ritkaságtól függően kilónként akár több ezer dollár is lehet.

  • Kínai hernyógomba (Ophiocordyceps sinensis)

Bár technikailag nem „igazi” gomba, mivel egy hernyó parazitája, a kínai hernyógomba (Tibeti nyárigomba néven is ismert) a hagyományos kínai orvoslás egyik legértékesebb gyógynövénye, és rendkívül magas áron cserél gazdát. A Himalája magas hegyvidékén terem, és gyűjtése rendkívül nehéz. Ára kilónként akár több tízezer dollár is lehet, különösen jó minőségű példányok esetében.

  • Morels (Morchella)

A morels (kucsmagomba) egy másik rendkívül keresett gombafajta. Bár nem annyira drága, mint a Matsutake vagy a kínai hernyógomba, a minőségi morels gomba ára is magas. A vadon termő morels gombát nehéz megtalálni, ami növeli az értékét.

  • Chanterelle (Cantharellus cibarius)

A chanterelle (rókagomba) egy világszerte elterjedt, de mégis igen kedvelt gombafajta. Bár nem a legdrágább gomba, a friss, jó minőségű rókagomba ára is viszonylag magas, különösen a szezon elején.

Hazánkban engedélyezett a gombagyűjtés

Magyarországon körülbelül 2000 gombafaj él, ezek közül több százzal találkozhatunk erdőn, mezőn. A profik azt mondják, bárhol, ahol fa nő és nincs megtiltva a gyűjtés. Erdőben leggyakrabban tölgyfák alatt és savanyú talajú foltok környékén találhatsz gombát, mezőn pedig ott, ahol sötétebb a fű. Ennél jobban tudunk szűkíteni, ha átrágjuk magunkat csapadék- és talajnedvesség térképeken az interneten, persze mindenki féltve őrzi a saját lelőhelyét. 
Hazánkban a természetvédelmi törvény és az erdőtörvény alapján bárki gyűjthet gombát saját fogyasztásra, általában fejenként 2 kilogrammot, de kereskedelmi célra már csak engedéllyel és vizsgálat után

Saját fogyasztásra általában két kilogramm gombát gyűjthet egy személy

Vadon szedett gombát csak akkor lehet árulni, ha azt előzőleg gombaszakellenőr bevizsgálta és engedélyezte az értékesítést.

Más a helyzet, ha termesztünk gombát, ebben az esetben számíthatunk több bevételre is. Sokkal stabilabb jövedelemforrás lehet, mint a vadon gyűjtés. A Shiitake, laskagomba, csiperke viszonylag könnyen termeszthető, akár kisebb léptékben is. Alkalmas erre a garázsunk, a pince, de fóliasátorban is megterem. Értékesíthető piacon, éttermeknek, közvetlenül is – de ha rendszeres jövedelemszerzés a célunk, őstermelői igazolvány vagy egyéni vállalkozói forma szükséges.

Mennyire lehet belőle pénzt keresni?

Gyűjtés: inkább alkalmi keresetkiegészítés, szezonális jelleggel. Például a tinórufélék, a rókagomba, a vargánya, a  szarvasgomba jó pénzt hozhat, de sok a bizonytalansági tényező (időjárás, szezon hossza, kereslet).

Termesztés: kisüzemi szinten havi néhány tízezer, esetleg pár százezer forint kiegészítés lehet, de befektetést, helyet és odafigyelést igényel.

 

 

