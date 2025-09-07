43 perce
A protokoll magyar nagyasszonya újra Nyíregyházára érkezik
Az egyik legkedvesebb előadásával érkezik Nyíregyházára a protokoll magyar nagyasszonya. Görög Ibolya beszél az evésről, vendégfogadásról és az öltözködés szabályairól is, sok humorral és bölcsességgel.
Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere, Görög Ibolya ma már nyugdíjas, azonban fiatalos lendületéből mit sem veszített, saját vállalkozást vezet, országszerte tart előadásokat és könyveket ír. Szeptember 29-én ismét Nyíregyházára érkezik, ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan is viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti, vagy épp magán jellegű eseményeken.
Hogyan együnk az asztalnál? Görög Ibolya elmondja
A Mindennapi protokoll - az asztalnál is! című – számára az egyik legkedvesebb – előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, arról is, hogyan kell megérkezni, illetve fogadni a vendéget.
Részletesen megmutatja az asztalnál evés szabályait, és arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, és azt hogyan adjuk át illendően. Beszél arról is, hogy egy fogadáson hogyan illik állva enni, mi a házigazda és a háziasszony teendője.
Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak azok, akik szeptember 29-én, 18 órától ott lesznek a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében. Mindazok, akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a témát hétköznapi egyszerűséggel, bölcsességgel és fantasztikus humorral fogja körbejárni, vidám, sok-sok nevetéssel tarkított este lesz ez is.
Több évtizedes szakmai tapasztalat
Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. Protokollfőnökként 1992-ől irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a - az évtizedek alatt szerzett - gyakorlati tapasztalatait is. Munkásságáért 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 2000-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén a „Diplomáciai protokoll” című tantárgyat tanította. A Szegedi Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Főiskola címzetes egyetemi docense 2008-tól.