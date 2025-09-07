A protokoll magyar nagyasszonya újra Nyíregyházára érkezik

Az ország legtapasztaltabb protokoll szakembere, Görög Ibolya ma már nyugdíjas, azonban fiatalos lendületéből mit sem veszített, saját vállalkozást vezet, országszerte tart előadásokat és könyveket ír. Szeptember 29-én ismét Nyíregyházára érkezik, ezúttal arról fog beszélni, hogy hogyan is viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti, vagy épp magán jellegű eseményeken.

Görög Ibolya, a protokoll magyar nagyasszonya újra Nyíregyházán tart előadást

Hogyan együnk az asztalnál? Görög Ibolya elmondja

A Mindennapi protokoll - az asztalnál is! című – számára az egyik legkedvesebb – előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, arról is, hogyan kell megérkezni, illetve fogadni a vendéget.

Részletesen megmutatja az asztalnál evés szabályait, és arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, és azt hogyan adjuk át illendően. Beszél arról is, hogy egy fogadáson hogyan illik állva enni, mi a házigazda és a háziasszony teendője.

Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak azok, akik szeptember 29-én, 18 órától ott lesznek a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében. Mindazok, akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a témát hétköznapi egyszerűséggel, bölcsességgel és fantasztikus humorral fogja körbejárni, vidám, sok-sok nevetéssel tarkított este lesz ez is.