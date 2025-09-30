szeptember 30., kedd

Csillapíthatatlan a hiánya

4 órája

Gyász: elhunyt az Analog Balaton énekesének édesanyja

Zsuffa Aba úgy érzi, édesanyja tovább él benne. Megtörten írt a gyász pillanataiban az Analog Balaton énekese.

Gyász: elhunyt az Analog Balaton énekesének édesanyja

Életének 60. évében elhunyt Buzogány Márta. Márta színházunk legelső előadásában szerepelt. Fájó szívvel emlékezünk a közös munkára és a közösen eltöltött időre. Pihenj békében! – írta a Veres 1 Színház a gyász idején. A színművész fia, Zsuffa Aba, az Analog Balaton énekese közösségi oldalán azt írta, édesanyja hosszú betegség után távozott.

Gyász: Zsuffa Aba és Buzogány Márta Fotó: Zsuffa Aba közösségi oldala


Gyász: „Vigyázz magadra, Mama!”

„Drága édesanyám, Buzogány Márta Gabriella tegnap délután háromkor hosszú betegség és sok szenvedés után eltávozott közülünk mindössze 60 évesen.
Elmondhatatlanul szerettem és szeretem. A maga mögött hagyott hiánya csillapíthatatlan, de hiszek benne, hogy él bennem, bennünk tovább.
Vigyázz magadra, Mama!” – írta közösségi oldalán Zsuffa Aba.

Buzogány Márta Fotó:  Veres 1 Színház                                 

„Összetört szívvel tudatom a távolabb lakó családtagokkal, barátokkal és ismerősökkel, hogy húgom, Buzogány Márta Gabriella nagy és hosszú küzdelem után visszaadta lelkét a Teremtőnek. Erős részem volt, s az is marad… Júniusban töltötte 60. esztendejét… Milyen nehéz ez a múlt idő…” - írta Buzogány Béla, a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Pro Urbe-díjas igazgatója a közösségi oldalán. Bélához köthető Mátészalka dalának születése, a Szcéna Színházi Műhely létrejötte, a Magyar Szellemi Kávéház működése, a Légy te korunk Petőfije! szónokverseny, a városi és nemzeti ünnepek jellegzetes karaktere, a színház épületének, termeinek névadása, berendezése, a színháztörténeti emlékfal elkészülése, a Fényes Napok egyedisége, a Mécsestartó fiú életre keltésének misztériuma, a Fényes felvonulás különlegessége, és mindazon kulturális kövek, amelyeket jól felismerhető szakmai ízléssel helyez nap nap után a város asztalára.

 

 

