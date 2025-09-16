Elhunyt Nyíregyháza életműdíjasa

Gyász. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. (Izajás 43,2) Ez a bibliai idézet az alapvető, meghatározó motívuma Eisert Lászlóné életének, aki 81. életévében 2025. augusztus 29-én csendesen eltávozott közülünk. Mindig hitt a gondolatok és az Úr teremtő erejében, ezek mentén élte az életét, és így hozta létre 1995 májusában a Patrónus Egyesületet, majd 2004 januárjában a sérülteknek otthont adó lakóotthont. Ebben a törekvésében segítette őt a Jóisten mindvégig. A magasztosabb és bátrabb célja pedig az lett, hogy a sérült fiataloknak munkát adva, őket foglalkoztatva saját maguk érezhessék társadalmi hasznosságukat. Nem pusztán adni kell számukra, hanem tanítani is őket. Ezen mottó mentén haladva először csak gondolati síkon majd meg is valósítva a 8 fiatal embernek otthont adva elkezdődött foglalkoztatásuk is. A kezdetekkor fejlesztő majd rehabilitációs foglalkoztatásban.

Fáradságot, időt nem kímélve, minden hitet, bölcsességet odaadva, az egyetlen lányának otthont adva, vetette magát a munkába, mindig elfogadóan, példát mutatva, türelmesen, gondoskodva.

Habár az út alatt mely ezen tettét követte számos nehézséggel kellett szembenéznie, mindig hitt abban, hogy az ő szavaival élve Szent Antal segítségét kérve, az Úr mindenkire annyit mér amennyit elbír.

„Az Úr különösen szereti azokat, akikre súlyos terhet mér” - mondta mindig.

Legyen ez a gondolat mindannyiunk számára útmutató és erőt adó.

Munkásságát számtalan díj, elismerés, több jótékonysági bál is bizonyítja.

Életének két legfontosabb díja, melyekre mindig nagyon büszkén és hálával tekintett, amikor Göncz Árpád 2000-ben személyes megbecsülése jeleként a sérült emberek életminőségének javításáért, társadalmi elfogadottságuk elősegítése érdekében tett áldozatos munkájáért aranyéremben részesítette. A másik díj pedig amikor 2014-ben Nyíregyháza város vezetése Inczédy György életmű-díjat adományozott számára.

„Ha törődni akarok a másik emberrel, úgy kell megértenem őt és a világát is, mintha magam is a része lennék...”

Végső búcsútételre a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Székesegyházban van lehetőség szeptember 19-én 11 órakor.

Nyugodj békében, Emőke!

A Patrónus Egyesület