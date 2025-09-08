Fejsérüléssel vitték kórházba a nyíregyházi gyereket

Baleset történt vasárnap este a Korányi közben, három gyerek egy bevásárlókocsiban tolták egymást, a játék azonban csúnya vége lett, amikor a lejtőn megindult a bevásárlókocsi a benne ülő gyerek kiesett és balesetet szenvedett. A mentők kórházba szállították – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

– A helyszínről egy 10 év körüli gyermeket fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

– válaszolta megkeresésünkre Sebők Katalin az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.



Játéknak indult, baleset lett a vége

Néhány esetet összeszedtünk, amikor az ártatlan játéknak baleset lett a vége. A gyerekek sokszor nem képesek felmérni a súlyát egy-egy veszélyes tevékenységnek, játéknak, s van, amikor a szülő sem számít arra, hogy megtörténhet a baj.

Egy 11 éves fiú kiesett a hintából, és az érkezésnél rosszul támaszkodott le, súlyos alkar­törést szenvedett. A Magyar Gyermekmentő Alapítvány vizsgálta az esetet, akik hangsúlyozták: ne engedjük, hogy a hintákat nem rendeltetésszerűen használják. Az eset még 2022-ben történt.

Három kisgyermek – két kislány és egy kisfiú – súlyosan megsérült, amikor egy óvoda melletti szántóföldön játszottak, és a gyermekek közül az egyik bemászott a traktor vezetőülésébe. Elindította a gépet, amely elütötte társait. A roncsolt sebekkel és törésekkel küzdő gyerekeket a győri kórházban műtötték, állapotuk kielégítő volt, de folyamatosan megfigyelés alatt tartották őket. A traktoros ellen gondatlan veszélyeztetés miatt indítottak eljárást.

Nyíregyházán 2022-ben a konyhában játék közben egy 13 hónapos kisfiút a levegőbe dobott édesanyja nem tudott elkapni az utolsó alkalommal. A gyermek arccal esett a műanyag padlóra, és arci, koponya­sérülést szenvedett, legalább 8 napig gyógyuló sérüléssel került kórházba. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt hallgatta ki az anyukát, ám az ügyet 1 év felfüggesztett eljárással zárták.

Nemrégiben az egyre elszaporodó rolleres karambolokról írtunk, ahol szintén sok fiatal az szenved balesetet, a védőfelszerelés, a sisak megóvná őket a súlyos következményektől.