Kislánnyal tették meg Sóstón a szökőkútnál!
Az édesapa posztolt az esetről a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban - ki képes ezt megtenni egy kislánnyal? Gyerekrollernek tűnt nyoma.
Gyerekrollert loptak Sóstón. Várja haza a kis gadzija.
Fotó: illusztráció / getty images
Elvégre bárki láthatta, hogy gyerekrollerről van szó... Ehhez képest valaki úgy döntött, elviszi...
Oda lett a gyerekroller!
„Sziasztok! Sajnos ma este 20 óra körül ott hagytuk Sóstón, a szökőkútnál a kislányom rollerét! Kb. 15 perc múlva, mire visszamentünk, már nem volt ott. Ha valaki esetleg tud segíteni, nagyon örülne a kislányom!” – írta az apa még vasárnap.
A bejegyzést többen is megosztották, abban bízva, hogy előkerül a kis roller, és visszakerülhet a jogos tulajdonosához.
