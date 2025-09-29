szeptember 29., hétfő

Szörnyű

2 órája

Kislánnyal tették meg Sóstón a szökőkútnál!

Címkék#gyerekroller#édesapa#kislány

Az édesapa posztolt az esetről a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban - ki képes ezt megtenni egy kislánnyal? Gyerekrollernek tűnt nyoma.

Kislánnyal tették meg Sóstón a szökőkútnál!

Gyerekrollert loptak Sóstón. Várja haza a kis gadzija.

Fotó: illusztráció / getty images

Elvégre bárki láthatta, hogy gyerekrollerről van szó... Ehhez képest valaki úgy döntött, elviszi...

Gyerekrollert lopni? Elég gáz...
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Oda lett a gyerekroller!

„Sziasztok! Sajnos ma este 20 óra körül ott hagytuk Sóstón, a szökőkútnál a kislányom rollerét! Kb. 15 perc múlva, mire visszamentünk, már nem volt ott. Ha valaki esetleg tud segíteni, nagyon örülne a kislányom!” – írta az apa még vasárnap.

A bejegyzést többen is megosztották, abban bízva, hogy előkerül a kis roller, és visszakerülhet a jogos tulajdonosához.

 

