Kislánnyal tették meg Sóstón a szökőkútnál!

Elvégre bárki láthatta, hogy gyerekrollerről van szó... Ehhez képest valaki úgy döntött, elviszi...

Gyerekrollert lopni? Elég gáz...

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Oda lett a gyerekroller!

„Sziasztok! Sajnos ma este 20 óra körül ott hagytuk Sóstón, a szökőkútnál a kislányom rollerét! Kb. 15 perc múlva, mire visszamentünk, már nem volt ott. Ha valaki esetleg tud segíteni, nagyon örülne a kislányom!” – írta az apa még vasárnap.

A bejegyzést többen is megosztották, abban bízva, hogy előkerül a kis roller, és visszakerülhet a jogos tulajdonosához.