A gyanúsított szerint semmi sem úgy történt, ahogy a lány állítja
Őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint szexuálisan közeledett egy 14 éves kislányhoz. A gyermekotthon korábbi gyermekfelügyelője tagadja a vádakat.
A gyanú szerint a bűncselekmény helyszíne a berkeszi gyermekotthon volt. A nyomozók szerint a férfi egyik éjszaka az udvaron a lányt magához ölelte, simogatta, majd megcsókolta. A lány eltolta magától, de később a gyermekfelügyelő bement a szobájába - számolt be minderről az RTL Híradó.
A gyermekotthon udvarán és a nevelői helyiségben is közeledett a lányhoz
„Ezt követően a gyanúsított a fiatalnál tovább próbálkozott, az otthon nevelői helyiségébe a lányt behívta, a kanapéra ültette, újra simogatta” – mondta Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.
A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság az RTL Híradó kérdésére azt írta, az áldozat a 112-es telefonon jelezte, hogy szexuálisan bántalmazta a gyermekfelügyelő. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. A csatorna úgy tudja, hogy a gyermek már nem ebben az otthonban lakik.
A gyanúsított mindent tagad
Megszólaltatták a férfit, aki ellen minősített szexuális kényszerítés miatt nyomoznak. A volt gyermekfelügyelő azt mondja, semmi nem úgy történt, ahogy a lány állítja. Hozzátette: tanúkkal tudja igazolni, hogy csak kétszer érintette meg a kislány lábát, de azért, hogy kiküldje a nevelőszobából, mert nem tartózkodhat bent. Szerinte a kislány azért találta ki a vádakat, mert szigorú volt vele.
A gyanúsított szerint az otthon többi gyereke is azt mondja, nem követett el bűncselekményt: „A gyerekek is mellettem vannak, hogy ezt nem követtem el” – jelentette ki.
