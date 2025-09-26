27 perce
Nyíregyházára figyel az egészségügy, ezért jöttek orvosok a városba – fotókkal
A gyermekek gyógyításának elhivatott szakemberei érkeztek Nyíregyházára, ahol egy új szaktudomány alapjait tették le. A 9. Gyermeksürgősségi Kongresszus házigazdája idén a Jósa András Tagkórház.
A Jósa András Tagkórház gyermekgyógyászati tömbjében 900 négyzetméteres terül áll a gyermeksürgősségi ellátás rendelkezésére
Fotó: Fotó: MW-archív
Az ország gyermekorvosai érkeztek csütörtökön Nyíregyházára, hogy a workshop négy állomásán szerezzenek gyakorlatot a kritikus állapotú gyermekek sürgősségi betegvizsgálatában és primer ellátásában. Ezzel kezdődött el a 9. Gyermeksürgősségi Kongresszus, melynek Nyíregyháza ad otthont.
Gyermeksürgősségi kongresszus Nyíregyházán
– Óriási kihívást jelentett a szervezés, de nagy eredmény és büszke vagyok rá, hogy a Jósa András oktatókórház, az osztályunk és a város lehet a házigazdája a sorozatban már kilencedik konferenciának – mondta a pénteki megnyitó előtt dr. Soós Andrea, a nyíregyházi gyermekgyógyászat osztályvezető főorvosa.
A konferencia elsősorban a nem túl hosszú múltra visszatekintő gyermeksürgősségi ellátással foglalkozik, és fontos tudni, hogy Magyarországon itt Nyíregyházán alakult meg az első gyermeksürgősségi részleg, ami úttörő lépés volt a hazai gyermekorvoslásban.
Nagyon sok tudományos előadással várjuk a gyermekgyógyászokat, kiemelt területünk a pszichiátriai betegek ellátása, az oxiológia, infektológia, gyermeksebészet és az újszülött ellátás. Széles az a skála, amiben lesz lehetőségünk nagyon fontos kérdéseket megvitatni, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat cserélni, hiszen mindannyiunk legfőbb célja a magas színvonalú és a lehető legjobb minőségű betegellátás, dolgozzunk az ország bármely területén – mondta az osztályvezető főorvos, akitől megtudtuk a nyíregyházi gyermeksürgősségi részlegen 10-150 ezer gyermeket látnak el évente.
A nyíregyházi gyermekgyógyászat elismerése
A megnyitón dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója a konferenciákkal kapcsolatban kiemelte, ez az az esemény, amikor a szakemberek meg tudják osztani egymás között a sikereket, meg tudják vitatni a napi munka során felmerülő kérdéseket, gyakorlati tapasztalatokat. Kitért rá, hogy a nyíregyházi kórház a sürgősségi ellátásban mindig élen járt, hiszen a felnőtt sürgősségi osztály is elsőként itt indult el, ma pedig mind a gyermek, mind a felnőtt ellátás alapköve, meghatározó pillére a gyógyításnak a városban, a megyében és az országban is.
Jászai Menyhért nem csak Nyíregyháza alpolgármesterének köszöntötte a konferencia résztvevőit, hanem édesapaként és nagyapaként is köszöntetet mondott mindazoknak, akik az alapellátásban, a szakellátásban gyermekgyógyászként a legnagyobb elhivatottsággal, folyamatosan bővülő tudással gyógyítanak az év minden napján.
Dr. Nagy Anikó, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézmény főigazgatója azt mondta, a sürgősségi gyermekellátással egy teljesen új és önálló szaktudomány született.
Nyíregyháza ékkő a gyermekgyógyászatban, és úttörő is, olyan bázis alakult itt ki az elmúlt évtizedekben, ami ebben az országrészben nagyon biztos gyermekgyógyászatot jelent, önálló, nagyon biztos háttérrel, az itt dolgozók magas színvonalú gyógyítást és ellátást garantál
– fogalmazott az elnök. Utalt rá, hogy a 2000-es évek elejétől valami egyedit, új szakmát kellett felépíteni, ami egy komoly csapatmunka eredményeként jött létre, hiszen gyermeksürgősségi szakvizsgára is lehetőség van, ami Európában is példa nélküli.
Egyedi triázs-rendszert alakítottak ki a gyermekgyógyászaton
S ki más mint dr. Dicső Ferenc, a nyíregyházi gyermekgyógyászati osztály ma már nyugdíjas osztályvezető főorvosa röpítettet vissza a múltba a kongresszuson kollégáit, amikor a gyermeksürgősségi ellátás 33 évvel ezelőtti indulásról és jelenéről beszélt.
A gyermeksürgősségi ellátás szervezett formában 1992 január elsején kezdte meg munkáját, az akkor átadott új gyermekgyógyászati szárny épületében.
Akkor három vizsgáló és három fekvőbeteg ellátásra alkalmas kórterem alakítottak ki, majd 2015 május elsején már az újonnan átadott gyermekgyógyászati blokk földszintjén, korszerű feltételek mellett 900 négyzetméteren folytatódott az ellátás – sorolta a főbb mérföldköveket a főorvos, majd előadásában bemutatta a korszerű kubatúrát, amiben vizsgáló helyiségek, sokktalanító és kórtermek is helyet kaptak.
Nagyon fontos lenne minden gyereknél, legalább iskolás kórtól az EKG.
Az osztályunkon 2022-2023-ban olyan EKG-jeleket tudtunk kiszűrni, amelyek megalapozzák a váratlan, hirtelen szívhalálnak a lehetőségét, s ezek a gyerekek mind kezelést is kaptak – mutatott rá egy fontos tényezőre dr. Dicső Ferenc.
Az Országos Mentőszolgálat szervezésében az alapellátási ügyletet 2024. január elsejével a gyermekosztály épületében lett kialakítva. A korábbi triázs-rendszert, itt a betegeket az állapotuk súlyossága alapján osztályozzák, és az életveszélyes vagy súlyos állapotban lévőket előbb látják el, át kellett alakítani.
Az érkező betegek elkülönítését (prae-triage) a gyermeksürgősségi részleg keretein belül kellett megoldani annak érdekében, hogy ki kerüljön ellátásra az alapellátási ügyleten és ki az osztály sürgősségi részlegén
– mondta előadásában a gyermekgyógyász főorvos, s ismertette: egy kidolgoztak egy saját előosztályozó rendszert, amelyben 16 szempontot vesznek figyelembe, s ezek alapján 2024-ben ügyeleti időben a több mint 23 197 gyermek közül 8547-et irányítottak az alapellátási ügyeletre.
A kongresszus ezt követően előadásokkal, majd referátumokkal folytatódott, ahol az előadók számos területet érintettek, szombaton pedig a sebészet, az infektológia kerül a középpontba, valamint szó lesz a mesterséges intelligencia szerepéről a gyermekgyógyászatban.