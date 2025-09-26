Nyíregyházára figyel az egészségügy, ezért jöttek orvosok a városba – fotókkal

Az ország gyermekorvosai érkeztek csütörtökön Nyíregyházára, hogy a workshop négy állomásán szerezzenek gyakorlatot a kritikus állapotú gyermekek sürgősségi betegvizsgálatában és primer ellátásában. Ezzel kezdődött el a 9. Gyermeksürgősségi Kongresszus, melynek Nyíregyháza ad otthont.

Gyermekgyógyászok és szakdolgozók töltötték meg a Váci Mihály Kulturális Központ színháztermét, pénteken nyitották meg a Gyermeksürgősségi Kongresszust Nyíregyházán

Fotó: Szarka Lajos

Gyermeksürgősségi kongresszus Nyíregyházán

– Óriási kihívást jelentett a szervezés, de nagy eredmény és büszke vagyok rá, hogy a Jósa András oktatókórház, az osztályunk és a város lehet a házigazdája a sorozatban már kilencedik konferenciának – mondta a pénteki megnyitó előtt dr. Soós Andrea, a nyíregyházi gyermekgyógyászat osztályvezető főorvosa.

A konferencia elsősorban a nem túl hosszú múltra visszatekintő gyermeksürgősségi ellátással foglalkozik, és fontos tudni, hogy Magyarországon itt Nyíregyházán alakult meg az első gyermeksürgősségi részleg, ami úttörő lépés volt a hazai gyermekorvoslásban.

Nagyon sok tudományos előadással várjuk a gyermekgyógyászokat, kiemelt területünk a pszichiátriai betegek ellátása, az oxiológia, infektológia, gyermeksebészet és az újszülött ellátás. Széles az a skála, amiben lesz lehetőségünk nagyon fontos kérdéseket megvitatni, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat cserélni, hiszen mindannyiunk legfőbb célja a magas színvonalú és a lehető legjobb minőségű betegellátás, dolgozzunk az ország bármely területén – mondta az osztályvezető főorvos, akitől megtudtuk a nyíregyházi gyermeksürgősségi részlegen 10-150 ezer gyermeket látnak el évente.

Dr. Ajzner Éva, a vármegyei oktatókórház főigazgatójaként köszöntötte a 9. Gyermeksürgősségi Kongresszus résztvevőit

Fotó: Szarka Lajos

A nyíregyházi gyermekgyógyászat elismerése

A megnyitón dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója a konferenciákkal kapcsolatban kiemelte, ez az az esemény, amikor a szakemberek meg tudják osztani egymás között a sikereket, meg tudják vitatni a napi munka során felmerülő kérdéseket, gyakorlati tapasztalatokat. Kitért rá, hogy a nyíregyházi kórház a sürgősségi ellátásban mindig élen járt, hiszen a felnőtt sürgősségi osztály is elsőként itt indult el, ma pedig mind a gyermek, mind a felnőtt ellátás alapköve, meghatározó pillére a gyógyításnak a városban, a megyében és az országban is.