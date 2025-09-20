szeptember 20., szombat

Pörgés

3 órája

Hihetetlen, mi megy a nyíregyházi lakáspiacon, kapkodja itt eladó és vevő is a fejét

Címkék#tempó#Nyíregyháza#ingatlan#gyors#lakáseladás

Rövidültek az ingatlaneladásokhoz szükséges idők, így még a hónapok óta piacon lévő lakások és házak is könnyebben találnak vevőre. Gyorsan kelnek el a lakások a nagyvárosokban, de mi a helyzet vidéken?

Kanalas Ottilia

Rövidült az ingatlanok eladási ideje, a piacon lévő lakások és házak  könnyebben találnak vevőre. Budapesten például a panellakások átlagosan alig két hónap alatt kelnek el, a téglaépítésűek szintén látványos a pörgés. A nagyvárosokban főként a társasházi lakásoknál érzékelhető a felgyorsult kereslet, míg a családi házaknál valamivel hosszabb az értékesítési idő. A kisebb településeken vegyesebb a kép, de a korábban beragadt ingatlanok most gazdára találnak. A szakértők szerint az, hogy gyorsan kelnek el a lakások szorosan összefügg a szeptembertől elérhető Otthon Start Programmal is, amely új lendületet adott a piacnak.

gyorsan kelnek el a lakások Nyíregyházán is
Gyorsan kelnek el a lakások 
Fotó: MW/ Archív 

Gyorsan kelnek el a lakások 

Az ingatlan.com hozta ki a legfrissebb elemzést, amire mindenki felkapja  fejét, ugyanis Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, melyek 56 nap alatt gazdára találtak, a téglaépítésű lakások eladási ideje az idén 66 nap volt az említett időszakban, ami egy hónappal rövidebbnek számít az egy évvel korábbinál. Az elemzés kitér arra is, hogy a vidéki nagyvárosokban az elmúlt hetekben főként az elsőlakás-vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben értékesíteni az eladók, különösen igaz ez a panelekre. 

Vegyes a kép a kisebb településeken. – A vidéki kisebb városok és községek lakóingatlanjainak eladására összességében 220 és 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban – közölte az országos adatot az ingatlan.com. Balogh László szerint a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése. 

Ebben azért vannak fáziskésésben a kisebb települések a nagyobb városokhoz képest, mert ott az év eleji befektetői kereslet már korábban kipucolta a régebb óta bennragadt kínálatot

 – fogalmazott az ingatlan.com szakértője. Hozzátette: az idén meghirdetett és a július-szeptemberi időszakban eladott lakóingatlanoknál az értékesítési idő átlagosan 67 nap volt, míg a 2024-ben meghirdetett, de ugyanebben a három hónapban eladottaknál 71 napra volt szükség, összességében tehát közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi. 

Nyíregyházán az újépítésű otthonok pillanatok alatt gazdára találnak

– Versenyfutás a vevők között, erre ezt tudom mondani, hiszen az újépítésű lakásokra pillanatok alatt lecsapnak Nyíregyházán – fűzte hozzá a témához a nyíregyházi tapasztalatokat az ingatlanszakértő, Ugrai Roland. 

– Nyíregyházán az új építésű és szépen felújított lakások iránti kereslet rendkívül felgyorsult, ezek akár egy hét alatt elkelnek, míg a nehezebben értékesíthető ingatlanok tovább maradnak a piacon, így a teljes átlagos értékesítési idő körülbelül 80–100 napra tehető, ami városi viszonylatban kevesebb mint az előző év hasonló időszakában 

 – mondta el az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője, aki felidézte az elmúlt években is szinte a tervezőasztalról értékesítették a vármegyeszékhelyen az újonnan épülő társasházi lakásokat. 

A gyorsulás leginkább az 50 millió forint alatti, otthonteremtésre alkalmas új építésű lakásoknál érzékelhető, ahol a tranzakciók száma jelentősen megnőtt. Az ingatlanpiaci szakértő szerint a forgalom Nyíregyházán mintegy 50 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban, ami az Otthon Start programnak is köszönhető. Ugyanis ez a konstrukció nem csupán a családos fiatalokat mozgatta meg, hanem a 40 év felettiek is belevágnak a lakásvásárlásba. 

Fontos tényező, hogy az állami támogatásokhoz kapcsolódó kritériumoknak meg kell felelniük az ügyleteknek. A vevő ha hitelből vásárol, a hitelképességét vizsgálja a bank, míg a konstrukcióban a megvásárolni kívánt ingatlanra is vonatkoznak fontos szabályok.  A legnagyobb kereslet a belvárosi lakások iránt van, Nyíregyházán ezt a Nagykörúton belüli gyűrűre kell érteni, míg a családi házas övezetek kevésbé relevánsak a lakáspiaci gyorsulás szempontjából.

Ugrai Roland szerint:

  •  A korszerűen felújított lakások iránt továbbra is nagy lesz a kereslet, mert ezek az ingatlanok azonnal költözhetőek és nem igényelnek további beruházást a vevő részéről. 
  • A gyors eladás lehetősége is benne rejlik egy ilyen lakásokban. 
  • A modern otthonok ára és értéke általában stabil marad a piacon, így biztos befektetésnek is számítanak. 
  • Hozzátette: akik felújított lakást keresnek azonnal akarnak költözni, s most ismét ők vannak többen. 

 

 

