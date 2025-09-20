Hihetetlen, mi megy a nyíregyházi lakáspiacon, kapkodja itt eladó és vevő is a fejét

Rövidült az ingatlanok eladási ideje, a piacon lévő lakások és házak könnyebben találnak vevőre. Budapesten például a panellakások átlagosan alig két hónap alatt kelnek el, a téglaépítésűek szintén látványos a pörgés. A nagyvárosokban főként a társasházi lakásoknál érzékelhető a felgyorsult kereslet, míg a családi házaknál valamivel hosszabb az értékesítési idő. A kisebb településeken vegyesebb a kép, de a korábban beragadt ingatlanok most gazdára találnak. A szakértők szerint az, hogy gyorsan kelnek el a lakások szorosan összefügg a szeptembertől elérhető Otthon Start Programmal is, amely új lendületet adott a piacnak.

Gyorsan kelnek el a lakások

Fotó: MW/ Archív

Gyorsan kelnek el a lakások

Az ingatlan.com hozta ki a legfrissebb elemzést, amire mindenki felkapja fejét, ugyanis Budapesten a július és szeptember között eladott lakások átlagosan 62 nap alatt keltek el, ami azt jelenti, hogy az értékesítési idő 23 nappal csökkent az elmúlt év azonos időszakához képest. A panellakások viszik a prímet, melyek 56 nap alatt gazdára találtak, a téglaépítésű lakások eladási ideje az idén 66 nap volt az említett időszakban, ami egy hónappal rövidebbnek számít az egy évvel korábbinál. Az elemzés kitér arra is, hogy a vidéki nagyvárosokban az elmúlt hetekben főként az elsőlakás-vásárlók kedvenceit tudták nagyobb tempóban és könnyebben értékesíteni az eladók, különösen igaz ez a panelekre.

Vegyes a kép a kisebb településeken. – A vidéki kisebb városok és községek lakóingatlanjainak eladására összességében 220 és 182 napra volt szükség az elmúlt közel három hónapban – közölte az országos adatot az ingatlan.com. Balogh László szerint a kisebb településeken is beindult a már régebb óta piacon lévő ingatlanok értékesítése.

Ebben azért vannak fáziskésésben a kisebb települések a nagyobb városokhoz képest, mert ott az év eleji befektetői kereslet már korábban kipucolta a régebb óta bennragadt kínálatot

– fogalmazott az ingatlan.com szakértője. Hozzátette: az idén meghirdetett és a július-szeptemberi időszakban eladott lakóingatlanoknál az értékesítési idő átlagosan 67 nap volt, míg a 2024-ben meghirdetett, de ugyanebben a három hónapban eladottaknál 71 napra volt szükség, összességében tehát közel egy héttel rövidült az országos eladási idő, ami egyértelműen a piac élénkülését jelzi.