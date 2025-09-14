1 órája
Hallatlan dolog történt a nyíregyházi kórházban!
A „Nyíregyházán hallottam!” Facebook-csoportban osztotta meg egy hölgy a tapasztalatait, ami rengeteg kommentet váltott ki. Mondhatni a hallottam csoportban terítékre került a hallás.
Hallás problémák miatt került be a párja.
„Ma délelőtt voltunk a párommal a sürgősségi osztályon – írta a hölgy. – Senki nem megy oda jókedvvel, de amit ott tapasztaltunk, muszáj megosztanom.
A hallással volt gond!
Két napja kezdődött a füldugulás, aztán fokozatosan egyre rosszabbul hallott. Ma reggelre szinte már semmit!
Amikor megérkeztünk, az információs pultnál dolgozó hölgy mosolyogva, segítőkészen végighallgatta a problémánkat. Elmondta, hogy ma sajnos nincs fül-orr-gégész ügyelet, de telefonál egyet, mi pedig addig foglaljunk helyet. Azt mondta, majd név szerint szólítanak bennünket.
Gondoltam, itt fogunk ülni estig... De alig 20-30 perc múlva már mondták is a párom nevét! Én a folyosón vártam. Összesen körülbelül egy óra alatt végeztünk, és most már tökéletesen hall!
Ezúton szeretném külön megköszönni Dr. Kovács Attila doktor úrnak és segítőjének a szakszerű és emberséges hozzáállásukat! Kitartást és jó egészséget kívánunk az összes ott dolgozónak!”
Egy másik kommentelő is hasonlóan pozitív élményt osztott meg a kórházzal kapcsolatban:
„Én ma voltam a kisfiammal (2,5 éves), aki megbotlott, és a csempe széle elvágta a térdét. Nagyon segítőkészek voltak. A doktor úr és a nővérek előtt le a kalappal! Beszéltek hozzá, terelték a figyelmét. A röntgenben a doktor úr játszott vele, beszélgetett vele, hogy ne sírjon. Mindenki kedves és segítőkész volt. Kellemes csalódás volt.”
