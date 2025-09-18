2 órája
Nyíregyháziak etetnek! Ha ezt az ételcsodát szereted, ott a helyed ezen a rendezvényen!
Ötödik alkalommal rendezik meg a Szaft ’N Burger elnevezésű eseményt. Minden a hamburger körül forog majd, az egész napos pikniknek nyíregyházi résztvevői is lesznek.
Prémium Angus hamburgert fogunk készíteni Fazekas Roland kollégámmal, és a nyíregyházi Midway Burgert képviseljük majd szeptember 20-án, szombaton a debreceni Békás-tónál– mondta portálunknak Tóth Ádám szakács.
Ezekből a hozzávalókból készül a hamburger!
Tóth Ádám elmondta, büszkék arra, hogy meghívták őket az eseményre. A Szaft ’N Burger rendezvényen „versenyeznek” is egymással a hamburgerek, hogy kié az ízletesebb. Ők azonban nem szállnak be a csatározásba, úgy döntöttek, hogy árulni fognak, a kettőt párhuzamosan ugyanis nem lehet.
Magát a húst ott kapjuk majd, mi a hamburgerzsemlét, speciális szószt, uborkát és cheddar sajtot viszünk magunkkal
- fogalmazott a nyíregyházi szakács, aki 350 Angus burger elkészítését tervezi, reméli, mindegyik elfogy majd.
A régió egyik neves családi gazdasága, a Hortobágy Angus hívja életre Debrecenben a Szaft ‘N Burgert. Profi, amatőr és junior kategóriában is készülnek majd a burgercsodák, amelyek alapját a prémium Angus burger adja. Az idén a steakek is reflektorfénybe kerülnek, amelyek Angus-hátszínből készülnek majd.
Az esemény szakmai fővédnöke Jancsa Jani gasztroblogger, a Bamba Marha Burger Bár szakmai vezetője, míg a profi zsűrit Zákány Dani, a debreceni Grillakadémia alapítója vezeti.
