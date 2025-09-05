Szabolcs legdrágább kocsijába bármelyik milliárdos becsücsülne, de amúgy is csak ők tudnák megfizetni

Általában tavasszal szeretnék a legtöbben lecserélni a személygépjárművüket. Nyár közepére pedig általánosan csökken a használt autók iránti kereslet, az idén júliusban azonban egy kicsit átrendeződött a piac vármegyénkben is.

Igazi luxus a használt autók piacán

Használt autók ára

A hasznaltauto.hu adatai szerint a nyári hónapokban általában visszafogottabb a forgalom ezen a piacon, nem volt ez máshogy az idén sem. Így az enyhe forgalom- és hirdetésszámok csökkenése sem szokatlan. Azonban az átlagos vételár 7,9%-kal nőtt, 5,06 millió forintra emelkedett. A középsávot jellemző medián ár is emelkedett használt autók terén: 2,63 millióról 2,98 millió forintra nőtt, ami jelzi, hogy nemcsak a prémium, hanem az alsóbb árkategóriákban is megjelent a drágulás.

Átlagárak változása a hasznaltauto.hu adatai szerint: az elektromos autók ára tovább csökkent - egy átlagos elektromos modell ára jelenleg 10,44 millió forint, ami 1,8%-os csökkenést jelent a tavalyihoz képest

a benzines modellek átlagára 6,7%-kal nőtt

a dízeleké 5%-kal növekedett

a hibridek átlagára 4,2%-kal emelkedett

Használt autók egy luxus ház áráért

Ezt igazolja az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a jelenleg kapható legdrágább használt autó 85,5 millió forint.

Szinte új, 24 ezer kilométert futott full extrás három éves MERCEDES-MAYBACH S680, amit egy új építésű nagyobb ház áráért lehet megvenni. Bár a 24ezer kilométert megtett szuper jármű minden igényt kielégít, és ktűnő állapotban van, de egy biztos: nem az átlagemberek járműve. Mint ahogy azok az autók sem, amelyek a 80 millió feletti kategóriába esnek, de talán még a 70-60-50-40 milliós járműveket sem tudja bárki megvenni. Ilyen márkák a Mercedes, BMW, Porsche, Aston Martin, Land Rover. Vármegyénkben 30–40 millió között változatosabb márkákat kínálnak a használt autók piacán: BMW, Porsche, Mercedes, Audi, Tesla, Toyota, Jeep, Aston Martin, Volkswagen és Volvo a felhozatal. Ahogy csökken az ár, úgy bővül a kínálat, 20 és 30 millió között az előzőekhez csatlakozik a Chevrolet, Ford Mustang, Mitsubishi, Mazda, Nissan is, még alacsonyabb árkategóriában pedig már szinte az összes többi népszerű márkát lehet kapni.