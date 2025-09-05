szeptember 5., péntek

Használt autó ennyiért

3 órája

Szabolcs legdrágább kocsijába bármelyik milliárdos becsücsülne, de amúgy is csak ők tudnák megfizetni

Érdekes piaci átrendeződés rajzolódott ki az idén nyáron. Meglepő, hogy milyen árakkal kell számolni a használt autók terén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Szon.hu
Szabolcs legdrágább kocsijába bármelyik milliárdos becsücsülne, de amúgy is csak ők tudnák megfizetni

Mercedes Benz Maybach s680

Fotó: motor1.com

Általában tavasszal szeretnék a legtöbben lecserélni a személygépjárművüket. Nyár közepére pedig általánosan csökken a használt autók iránti kereslet, az idén júliusban azonban egy kicsit átrendeződött a piac vármegyénkben is.

használt autók
Igazi luxus a használt autók piacán
Fotó: mercedes-benz.hu

Használt autók ára

A hasznaltauto.hu adatai szerint a nyári hónapokban általában visszafogottabb a forgalom ezen a piacon, nem volt ez máshogy az idén sem. Így az enyhe forgalom- és hirdetésszámok csökkenése sem szokatlan. Azonban az átlagos vételár 7,9%-kal nőtt, 5,06 millió forintra emelkedett. A középsávot jellemző medián ár is emelkedett használt autók terén: 2,63 millióról 2,98 millió forintra nőtt, ami jelzi, hogy nemcsak a prémium, hanem az alsóbb árkategóriákban is megjelent a drágulás. 

Átlagárak változása a hasznaltauto.hu adatai szerint:

  • az elektromos autók ára tovább csökkent - egy átlagos elektromos modell ára jelenleg 10,44 millió forint, ami 1,8%-os csökkenést jelent a tavalyihoz képest
  • a benzines modellek átlagára 6,7%-kal nőtt
  • a dízeleké 5%-kal növekedett 
  • a hibridek átlagára 4,2%-kal emelkedett

Használt autók egy luxus ház áráért

Ezt igazolja az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a jelenleg kapható legdrágább használt autó 85,5 millió forint.

Szinte új, 24 ezer kilométert futott full extrás három éves MERCEDES-MAYBACH S680, amit egy új építésű nagyobb ház áráért lehet megvenni. Bár a 24ezer kilométert megtett szuper jármű minden igényt kielégít, és ktűnő állapotban van, de egy biztos: nem az átlagemberek járműve. Mint ahogy azok az autók sem, amelyek a 80 millió feletti kategóriába esnek, de talán még a 70-60-50-40 milliós járműveket sem tudja bárki megvenni. Ilyen márkák a Mercedes, BMW, Porsche, Aston Martin, Land Rover. Vármegyénkben 30–40 millió között változatosabb márkákat kínálnak a használt autók piacán: BMW, Porsche, Mercedes, Audi, Tesla, Toyota, Jeep, Aston Martin, Volkswagen és Volvo a felhozatal. Ahogy csökken az ár, úgy bővül a kínálat, 20 és 30 millió között az előzőekhez csatlakozik a Chevrolet, Ford Mustang, Mitsubishi, Mazda, Nissan is, még alacsonyabb árkategóriában pedig már szinte az összes többi népszerű márkát lehet kapni. 

használt autók
Mercedes Benz Maybach s680 
Fotó: motor1.com

Látványos változás

A benzines és dízel hajtású autók iránti kereslet visszaesett – 5,8% és 10,8%-kal –, ezzel szemben a hibridek tartották magukat, az elektromos autók pedig szinte berobbantak a piacra, esetükben 43,1%-kal emelkedett a kereslet az idén júliusban. A keresési adatok alakulása mellett a vásárlási szokások másik látványos változása, hogy a városi terepjárók megelőzték a kombikat a népszerűségi listán. A használtautó.hu legfrissebb adatai szerint a kínálat szűkült, a vásárlói preferenciák pedig tovább tolódtak a SUV-ok irányába.

 

