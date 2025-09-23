szeptember 23., kedd

Vírusok és baktériumok

41 perce

Tombolnak a vírusok, tele vannak beteg gyerekekkel a nyíregyházi orvosi rendelők

Címkék#fertőzés#vírus#baktérium

Naponta 80-100 kis beteget látnak el a rendelőkben. A házi gyermekorvos is tudja: a szeptember nehéz időszak, nagyon sok lesz a vírusos megbetegedés.

Munkatársunktól

A házi gyermekorvosok már pontosan tudják, hogy a szeptemberi tanévkezdéssel jelentősen megnő a betegek száma rendelőkben. S nem csak a gyerekeket betegítik meg a vírusok és baktériumok, hanem az egész családon végigmegy a betegség. Dr. Ujhelyi János házi gyermekorvos rendelőjébe főként megfázásos tünetekkel, felső légúti fertőzésekkel érkeznek a kis betegek.  

Sok a megfázásos, felső légúti tünetekkel érkező kis beteg dr. Ujhelyi János házi gyermekorvos rendelőjében is
Sok a megfázásos, felső légúti tünetekkel érkező kis beteg dr. Ujhelyi János házi gyermekorvos rendelőjében is
Fotó: Sipeki Péter-archív

A házi gyermekorvos is meglepődött

Csak tegnap 80 beteget vizsgáltam meg  – mondta portálunknak dr. Ujhelyi János házi gyermekorvos, akihez megfázásos tünetekkel, felső légúti fertőzésekkel érkeznek a páciensek, a jellemző tünetek pedig az orrfolyás, a torokfájás, a láz.  

Vannak szülők, akik megveszik a Covid-tesztet, mert tudni akarják, nem ez áll-e a gyermek betegségének a hátterében. Előfordulnak ilyen esetek is, de nagyobb hullámról nem beszélhetünk és súlyos megbetegedésekről sem. 

A koronavírus új variánsa az influenzához hasonló tünetekkel jelentkezik. A zárt térben jelen lévő 25-30 gyerek könnyen elkaphatja a közösségbe bekerült kórokozót, és újrafertőződnek mindaddig, amíg az immunrendszerük annyira meg nem erősödik, hogy a már ismert vírus ellen ellenanyagot termel és legyőzi azt.

Ami viszont számomra is meglepő, hogy a korábbi évekhez képest nagyobb most a gyerekek körében a kéz-láb-száj betegség. Ez egy fertőző, vírusos kórkép, ami általában a 7 évesnél fiatalabb gyerekeket érinti és ami a leggyakrabban kora ősszel fordul elő

 – mondta dr. Ujhelyi János. A megbetegedést egy coxsackie vírus okozza leggyakrabban, a tünetek hasonlítanak más betegségekhez, a hőemelkedés, a láz, a fájdalom mellett a szájban vörös foltok, hólyagok jelennek meg, s a foltok, kiütések a tenyéren, talpon is előfordulhatnak. A kéz-láb-száj betegség általában enyhe lefolyású, s 7-10 nap alatt lecseng, tüneti kezelés szükséges. 

Egy egyszerűnek tűnő vírusfertőzés is okozhat komoly szövődményt a gyerekeknél
Egy egyszerűnek tűnő vírusfertőzés is okozhat komoly szövődményt a gyerekeknél
Fotó: MW-Archív

Egy vírusfertőzésnek is lehetnek súlyos szövődményei

Az ötven éve gyógyító címzetes főorvos óva int attól minden szülőt, hogy önmaga diagnosztizálja a gyermek betegségét, és az internetes medicinát sem javasolja.

Bízzuk az orvosra, hogy ha szükséges, akkor kiegészítő vizsgálatokkal is megerősítve ő döntse el, hogy vírus vagy baktériumfertőzés áll a betegség hátterében

Főként a kisgyermekek esetében mindenképp javaslom az orvosi konzultációt, mert egy vírusfertőzésnek is lehetnek nagyon súlyos szövődményei – hangsúlyozta. Arra kéri a szülőket, hogy a lázas, étvágytalan, fáradékony gyereket ne vigyék közösségbe, általában pár nap alatt túl lesz a betegségen

Az immunrendszer erősítése érdekében fontos a C- és D-vitamin pótlása, s ügyeljenek arra is a szülők, hogy rendszeresen  friss levegőn legyenek a gyerekek, mozogjanak és táplálkozzanak egészségesen, és természetesen éljenek a védőoltások jelentetett biztonsággal. Van oltás az influenza ellen, és a gyerekek esetében érdemes végiggondolni a szamárköhögés elleni oltás ismételt felvételét, hiszen a betegség újra megjelent – mondta a háziorvos, aki azt javasolja, vitassák ezt meg a gyermek házi- és kezelőorvosával, tőle minden kérdésre pontos választ fognak kapni.

Figyeljen a színére!

Mindig visszatérő és gyakran felmerülő kérdés, hogy az orrváladék színe mit árul el a szülőnek. Dr. Ujhelyi János azt mondja, minden szülőnek „megtanítja”, hogy az orrváladék szervezetünk természetes védőmechanizmusa, amely fontos szerepet játszik a felső légutak egészségének fenntartásában. Az áttetsző, folyékony orrváladék az egészséges orr normális működésének jele. Előrehaladott megfázásra vagy fertőzésre utal, ha a sűrű lesz az állaga, a színe pedig sárgás vagy zöldes árnyalatúvá változik. Ha ez utóbbit tapasztalja a szülő, mindenképp vigye orvoshoz a gyereket.

 

 

