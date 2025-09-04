Nyíregyházán és azon túl is lesz változás (fotók)

Helyreállítási munkálatok és faápolás: Nyíregyházán belül és a várostáblán túl több ponton is zajlanak munkálatok, amelyek a közlekedést és a környezetet érintik.

Fotók: Bordás Béla

Burkolat helyreállítás Nyíregyházán

Nyíregyházán, a Dob utcán végleges burkolat-helyreállítási munkálatok zajlanak. A felújítás ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani az érintett szakaszon. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka