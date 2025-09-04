szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabolcs-Szatmár-Bereg

52 perce

Nyíregyházán és azon túl is lesz változás (fotók)

Címkék#Nyíregyháza#Magyar Közút#Dob utca#munkálatok

Nyíregyházán a Dob utcán végleges burkolat-helyreállítási munkák zajlanak, míg a 36-os főútvonalon faápolást végez a Magyar Közút. A munkálatok forgalomkorlátozással járnak, ezért érdemes előre tervezni az utazást.

Szon.hu

Helyreállítási munkálatok és faápolás: Nyíregyházán belül és a várostáblán túl több ponton is zajlanak munkálatok, amelyek a közlekedést és a környezetet érintik.

Fotók: Bordás Béla

Burkolat helyreállítás Nyíregyházán

Nyíregyházán, a Dob utcán végleges burkolat-helyreállítási munkálatok zajlanak. A felújítás ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani az érintett szakaszon. tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Végleges burkolat helyreállítás a Dob utcán

Fotók: Bordás Béla

Faápolási munkálatok a 36-os főúton

A 36-os főútvonalon faápolási munkálatokat végez a Magyar Közút. A szakemberek a lehető leggyorsabban és biztonságosan végzik el a szükséges beavatkozásokat. 

Faápolási munkálatok a 36-os főúton

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

Különleges élményben lehetett része mindenkinek, aki szerda este felnézett az égre

A közösségi médiában szebbnél-szebb képek és videók jelentek meg: az égi jelenség mindenkit elkápráztatott. A fantasztikus égi jelenség Szabolcsban is látható volt. Többen megírták, hogy amit látunk, az egy cumulonimbus, azaz zivatarfelhő. A látvány érdekes és félelmetes is volt egyben: tízmásodpercenként villámlott, de mennydörgésnek nyoma sem volt, és eső sem esett. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Az állatpark mindig újabb és újabb meglepetéssel, vagy éppen különleges pillanatokkal rukkol elő

A Nyíregyházi Állatpark lakóinak igazán jól telnek a napjai. Európa egyik legnagyobb állatállományával rendelkező állatparkjának missziója, hogy Magyarország keleti régiójában világszínvonalon mutassa be a felnövekvő nemzedéknek a minket körülvevő ökológiai környezetet. A Nyíregyházi Állatpark  különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat már évtizedek óta. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Negyvennégy év példamutató szolgálat után nyugdíjba ment a vasút legendás alakja

A tuzséri vasutasbúcsú megható és szeretetteljes volt, Szabó Béla elkezdte a megérdemelt pihenést. Özönlenek a jókívánságok a legnagyobb közösségi portálon, egy olyan embert köszöntenek, akit 44 évvel ezelőtt megcsapott a mozdony füstje, ez egy életre szóló elköteleződést jelentett. A vasutasbúcsú, az utolsó szolgálat napja azonban elérkezett Szabó Béla életében is. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu