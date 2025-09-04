48 perce
Nyíregyházán és azon túl is lesz változás (fotók)
Nyíregyházán a Dob utcán végleges burkolat-helyreállítási munkák zajlanak, míg a 36-os főútvonalon faápolást végez a Magyar Közút. A munkálatok forgalomkorlátozással járnak, ezért érdemes előre tervezni az utazást.
Helyreállítási munkálatok és faápolás: Nyíregyházán belül és a várostáblán túl több ponton is zajlanak munkálatok, amelyek a közlekedést és a környezetet érintik.
Burkolat helyreállítás Nyíregyházán
Nyíregyházán, a Dob utcán végleges burkolat-helyreállítási munkálatok zajlanak. A felújítás ideje alatt kisebb forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani az érintett szakaszon. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Végleges burkolat helyreállítás a Dob utcánFotók: Bordás Béla
Faápolási munkálatok a 36-os főúton
A 36-os főútvonalon faápolási munkálatokat végez a Magyar Közút. A szakemberek a lehető leggyorsabban és biztonságosan végzik el a szükséges beavatkozásokat.
Faápolási munkálatok a 36-os főútonFotók: Bordás Béla
