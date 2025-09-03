Kiugróan sokan fertőződtek meg Szabolcsban – járvány lesz a vége?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentését böngészve megakadt a tekintetünk egy kiugró adaton: augusztus 18–24. között Szabolcs-Szatmár-Beregben 12 Hepatitis A fertőzést jelentettek. Ezzel országosan a második helyen állunk a megbetegedések számát tekintve, csak Budapesten azonosítottak több, egészen pontosan 15 fertőzöttet. A European Medical Journal az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) június közepén közzétett kockázatértékelése alapján azt írja: 2025 januárja és májusa között Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában a vártnál nagyobb mértékben emelkedett meg a Hepatitis A-fertőzések száma. Ez idő alatt 530 megbetegedést – főleg felnőtteket – jelentettek, ami hétszerese az előző év ugyanezen időszakában regisztrált eseteknek.

Hepatitis A: Szabolcs-Szatmár-Bereg lesz az újabb gócpont?

A Károlyi István Kórház márciusi tájékoztatója szerint tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben szinte egész évben voltak területi Hepatitis A-járványok, de Budapesten és Pest megyében is kiemelkedően sokan fertőződtek meg. Az idén elsősorban a fővárost, továbbá Pest és Fejér vármegyét érinti: január-februárban 223 esetet regisztráltak, és 19 családi, illetve közösségi HAV-járványt jelentettek, de az év folyamán az eddig nem érintett területeken is megjelenhet, különösen ott, ahol korábban nem fordult elő ilyen megbetegedés. Szabolcs-szatmár-beregi adatok egyelőre nincsenek, csak a NNGYK adataira támaszkodhatunk, melyek szerint

a 34. héten 12,

a 33. héten 3,

a 32. héten 6,

a 31. héten 11,

a 30. héten pedig 5 Hepatitis A megbetegedést regisztráltak.

A Hepatitis A a máj fertőző gyulladása, hányással, hasmenéssel, lázzal, rosszabb esetben sárgasággal jár

Dr. Kiss Csabát arról kérdeztük, miért lehet most ilyen magas az esetszám. A kótaji háziorvos elmondta: a Hepatitis A – ami a máj fertőző megbetegedése – leginkább higiénés problémákra vezethető vissza, ugyanis széklettel szennyezett tárgyak közvetítésével terjed.

– Gyakorta felüti a fejét olyan helyeken, ahol nem fordítanak elegendő figyelmet a tisztálkodásra, esetleg nem takarítják megfelelően a kerti pottyantóst. Kampányoltással és higiénés intézkedésekkel lehet elejét venni a további fertőzéseknek. A Hepatitis A – ellentétben a B-vel vagy a C-vel – nem krónikus betegség: hányással, hasmenéssel, lázzal, súlyosabb esetben sárgasággal járó májgyulladás, ami tüneti terápia mellett, sőt, sokszor magától meggyógyul.

A fertőzés elkerülhető a mellékhelyiségek rendszeres takarításával, alapos szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítővel. Érdemes fogyasztás előtt jól megmosni a zöldségeket, gyümölcsöket, elkerülni a nyers ételeket

– javasolta dr. Kiss Csaba.