Mit kapunk, ha összeadjuk Király Viktort, Szikora Robit és a Magna Cum Laudét? Egy szuper hétvégét Szabolcsban!

Az első őszi hétvégén az elmúlt hetekhez képest is nagyon sok és sokféle kikapcsolódási lehetőség várja mindazokat, akik szeretnék még egy kicsit élvezni a nyárias időt és a jó társaságot. Szabolcs-Szatmár-Beregben falu- és városnapok, fesztiválok, koncertek adják a hétvégi programok gerincét, de Nyíregyházán ismét lesz LEGO játéknap, ruha- és ásványbörze, a mozgás szerelmesei pedig csatlakozhatnak egy izgalmasnak ígérkező éjszakai élményfutáshoz…

Hétvégi programok: szombaton a LEGo Játékvárosban gyerekek és felnőttek egyaránt kedvükre építhetnek

Fotó: archív / Sipeki Péter

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szeptember 5., péntek

9.30: Megemlékezés Nyíregyháza 1944-es bombázásának 81. évfordulója alkalmából, köszöntőt mond Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, ünnepi beszédet mond dr. Holmár Zoltán történész-főmuzeológusa, koszorúzás, vasútállomás, Nyíregyháza

10.45: Megemlékezés a szabolcsi repülőkről és Nyíregyháza 1944-es bombázásának 81. évfordulója alkalmából: beszédet mond Komiszár Dénes helytörténész, koszorúzás katonai tiszteletadással, Északi temető repülős hősi emlékmű, Nyíregyháza

18 óra: Nagy északi kalandom – Szőnyi Ferenc rekorder futó előadása, T.É.R. Központ, Nyíregyháza

19 óra: Ve-LED futok – éjszakai élményfutás, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza

Szeptember 6., szombat

7 óra: Városnap: tuningautó- és traktoros felvonulás, főzőverseny, egészségügyi szűrések, kiállítások, helyi művészeti csoportok műsora, népi játszóudvar, szüreti felvonulás, néptánc, motoros felvonulás, koncertek: Kelet Brass Band, Király Viktor, Jolly és Barby, Shygys, Burai Krisztián, Fehér Krisztián, retro disco, sportpálya, Nyírmada

9 óra: Állateledel-gyűjtés a nyíregyházi PCAS Állatmentés támogatására, Korányi frigyes utcai Spar, Nyíregyháza

9.30: LEGO Játékváros több helyszínen, legószobrokkal, színpadi műsorokkal, sportbemutatókkal, programokkal, Városi Stadion, Nyíregyháza

10 óra: Családok napja: főzőverseny, élményfutás, Naninski és Figaro, babaköszöntő, helyi és környékbeli művészeti csoportok, koncertek: Dred és Doris, Inflagranti, retro party, sportpálya, Nyírkarász

10 óra: 39. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

11 óra: A fogtündér – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

11 óra: Kertvárosi ökumenikus piknik közös ebéddel, zenés előadásokkal, a helyi diakóniai intézmények sátras bemutatkozásával és vásárával, egészségmegőrző szűrésekkel, sport és kézműves programokkal, Bolyai tér. 1 szám alatti evangélikus gyülekezeti ház, Nyíregyháza