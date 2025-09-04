szeptember 4., csütörtök

Programajánló

30 perce

Mit kapunk, ha összeadjuk Király Viktort, Szikora Robit és a Magna Cum Laudét? Egy szuper hétvégét Szabolcsban!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Ahhoz képest, hogy megkezdődött az iskola, mozgalmas napok elé nézünk. A hétvégi programok bőségében lubickolunk, mutatjuk, hogy mi vár ránk Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Munkatársunktól

Az első őszi hétvégén az elmúlt hetekhez képest is nagyon sok és sokféle kikapcsolódási lehetőség várja mindazokat, akik szeretnék még egy kicsit élvezni a nyárias időt és a jó társaságot. Szabolcs-Szatmár-Beregben falu- és városnapok, fesztiválok, koncertek adják a hétvégi programok gerincét, de Nyíregyházán ismét lesz LEGO játéknap, ruha- és ásványbörze, a mozgás szerelmesei pedig csatlakozhatnak egy izgalmasnak ígérkező éjszakai élményfutáshoz…

Hétvégi programok: szombaton ismét LEGO Játékváros Nyíregyházán!
Hétvégi programok: szombaton a LEGo Játékvárosban gyerekek és felnőttek egyaránt kedvükre építhetnek
Fotó: archív / Sipeki Péter

Hétvégi programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szeptember 5., péntek
9.30: Megemlékezés Nyíregyháza 1944-es bombázásának 81. évfordulója alkalmából, köszöntőt mond Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő, ünnepi beszédet mond dr. Holmár Zoltán történész-főmuzeológusa, koszorúzás, vasútállomás, Nyíregyháza
10.45: Megemlékezés a szabolcsi repülőkről és Nyíregyháza 1944-es bombázásának 81. évfordulója alkalmából: beszédet mond Komiszár Dénes helytörténész, koszorúzás katonai tiszteletadással, Északi temető repülős hősi emlékmű, Nyíregyháza
18 óra: Nagy északi kalandom – Szőnyi Ferenc rekorder futó előadása, T.É.R. Központ, Nyíregyháza
19 óra: Ve-LED futok – éjszakai élményfutás, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza

Szeptember 6., szombat
7 óra: Városnap: tuningautó- és traktoros felvonulás, főzőverseny, egészségügyi szűrések, kiállítások, helyi művészeti csoportok műsora, népi játszóudvar, szüreti felvonulás, néptánc, motoros felvonulás, koncertek: Kelet Brass Band, Király Viktor, Jolly és Barby, Shygys, Burai Krisztián, Fehér Krisztián, retro disco, sportpálya, Nyírmada
9 óra: Állateledel-gyűjtés a nyíregyházi PCAS Állatmentés támogatására, Korányi frigyes utcai Spar, Nyíregyháza
9.30: LEGO Játékváros több helyszínen, legószobrokkal, színpadi műsorokkal, sportbemutatókkal, programokkal, Városi Stadion, Nyíregyháza
10 óra: Családok napja: főzőverseny, élményfutás, Naninski és Figaro, babaköszöntő, helyi és környékbeli művészeti csoportok, koncertek: Dred és Doris, Inflagranti, retro party, sportpálya, Nyírkarász
10 óra: 39. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
11 óra: A fogtündér – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
11 óra: Kertvárosi ökumenikus piknik közös ebéddel, zenés előadásokkal, a helyi diakóniai intézmények sátras bemutatkozásával és vásárával, egészségmegőrző szűrésekkel, sport és kézműves programokkal, Bolyai tér. 1 szám alatti evangélikus gyülekezeti ház, Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Beregben falu- és városnapok, fesztiválok, koncertek adják a hétvégi programok gerincét.
Hétvégi programok: Szikora Robi és az R-GO szombaton Balkányban lép fel
Fotó: MW

12 óra: 8. Nagy Nyíregyházi kutya klub nap családi ügyességi versenyekkel, kutya szépségversennyel, mentőkutyás és engedelmességi bemutatóval, Korányi Frigyes utca 16/a, Nyíregyháza
13 óra: Falunap: helyi művészeti csoportok és gyerekek műsora, zenés-táncos bemutatók, bál, Faluház, Vámosatya
13 óra: V. Őszköszöntő vigadalom és falunap: főzőverseny, Újvári Marika nótaénekes, a helyi napdalkör műsora, Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor zenés előadása, utcabál, kézilabdapálya, Olcsva
13 óra: Falunap: gyerekek és nyugdíjasok műsora, kutyás és táncbemutatók, koncertek: Király Viktor, Győri Attila, DJ Szatmári feat. Szakos Andi, utcabál, focipálya, Nyírtura
15 óra: Városnap: extrém kerékpáros bemutató, ünnepi köszöntő és díjátadó, koncertek: Szikora Robi és az R-GO, Magna Cum Laude, tűzijáték, városi sportcentrum, Balkány
15.30: Jonagold almafesztivál és városnap: helyi művészeti csoportok műsora, kirakodóvásár, gyermekprogramok, koncertek: Miss Bee, Szabó Ádám, Gyémánt Valentin, 4 for Dance, Bódi Guszti és Margó, Bódi Csabi, művelődési központ előtti tér, Rakamaz

Kiállítással ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját a Burattino Bábszínház:

Burattino Bábszínház kiállítása 25 év Varázsa címmel

Fotók: Bozsó Katalin

Szeptember 7., vasárnap
7 óra: I. Kertvárosi bababörze: ruha-, cipő- és játékvásár, Esély piac, Nyíregyháza
9 óra: 39. Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítás, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
10 óra: Dr. RaVaszil – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

Szombaton Rakamazon szórakoztatja a közönséget a 4 for Dance:

