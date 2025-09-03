Hiánypótló köteteket ismerhetnek meg a nyíregyháziak a magyar punkzene történetéről

Nem az a punk, aki… címmel a 80-as és a 90-es évek magyar punk színterét dokumentáló köteteket mutat be szeptember 18-án, csütörtökön 16.30-tól Nyíregyházán, a megyei könyvtárban Rupaszov Tamás, a legendás Trottel zenekar vezetője, basszusgitáros, szervező, producer. A kiadványok első részében zenészek, rajongók, gyűjtők, archivátorok, kazettakiadók mesélnek zenekar-alapításról, hétköznapokról, bandázásról, megfigyelésekről, koncertekről és koncertezésről, külső-belső megélésekről, közös kalandokról, korabeli fesztiválokról, örömökről és hányattatásokról a Kádár-korszakban. A második kötet a rendszerváltástól a 2004-ig tartó időszakot dolgozza fel, hasonlóan az elsőhöz, mintegy 65–70 interjú és írás, többszáz fotó és illusztráció segítségével.