1 órája
Hiánypótló köteteket ismerhetnek meg a nyíregyháziak a magyar punkzene történetéről
Nem az a punk, aki... – könyvbemutató Rapuszov Tamással
Fotó: Illusztráció: internet
Nem az a punk, aki… címmel a 80-as és a 90-es évek magyar punk színterét dokumentáló köteteket mutat be szeptember 18-án, csütörtökön 16.30-tól Nyíregyházán, a megyei könyvtárban Rupaszov Tamás, a legendás Trottel zenekar vezetője, basszusgitáros, szervező, producer. A kiadványok első részében zenészek, rajongók, gyűjtők, archivátorok, kazettakiadók mesélnek zenekar-alapításról, hétköznapokról, bandázásról, megfigyelésekről, koncertekről és koncertezésről, külső-belső megélésekről, közös kalandokról, korabeli fesztiválokról, örömökről és hányattatásokról a Kádár-korszakban. A második kötet a rendszerváltástól a 2004-ig tartó időszakot dolgozza fel, hasonlóan az elsőhöz, mintegy 65–70 interjú és írás, többszáz fotó és illusztráció segítségével.
Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)
Hoppá, kinézték maguknak ezt a helyet a külföldiek Szabolcsban, célzottan ömlenek ide
Szívszorító, mit tettek a tornyospálcai ikerpár hullámsírjánál, megrázó fotó a helyszínről