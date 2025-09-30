szeptember 30., kedd

Szerinted is öljék meg a hímeket? Váratlan kérdést kaptak a hatóságoktól a szabolcsiak is...

Mindenki számára elérhető a konzultáció! Még a híme leöléséről is megkérdezik az embert!

Nagy Zoltán
Szerinted is öljék meg a hímeket? Váratlan kérdést kaptak a hatóságoktól a szabolcsiak is...

A hímek leölése is kérdés.

Forrás: illusztráció / getty images

Az Európai Bizottság folytatja az állatjóléti jogszabályok felülvizsgálatát. Az előírások áttekintésével az unió célja a haszonállatok jólétének javítása, a szabályozások korszerűsítése, beleértve többek között az állatjólléti követelmények importtevékenységre történő kiterjesztését. A nyilvános vélemény leadására 2025. december 12-ig van lehetőség - írta a Nébih.

A hímek leölése is kérdés.
Forrás: Nébih

A több területet is érintő felülvizsgálat központi eleme a ketreces állattartás folyamatos kivezetése a tojótyúk, a borjú, a sertés és a nyúl állatfajok esetében. Ezen kívül foglalkozik még az állatjóléti mutatókkal és azok digitális nyomonkövetésével, az állatjóléti követelmények importtevékenységre történő kiterjesztésével. A hímivarú naposcsibék leölésének etikai kérdését szintén érinti a felmérés.

A tartási helyen megvalósuló állatjóléti követelményekről szóló leendő rendeletjavaslattal kapcsolatos konzultáció mindenki számára elérhető. Az átláthatóság érdekében a nyilvános felülvizsgálatban részt vevő, nem kormányzati szervezeteket és vállalkozásokat arra kérik, hogy regisztráljanak az EU Átláthatósági Nyilvántartásában. A hozzájáruláshoz regisztráció vagy a meglévő közösségi média-fiókkal történő bejelentkezés szükséges. 

 

