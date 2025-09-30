1 órája
Óriási bővítés a LEGO-gyárnál, edzőt menesztettek Kisvárdán, jön az új határszigor– erről írtunk ma
Eseménydús keddet hagyunk magunk után. Nyíregyházán új fejlesztést adtak át, a kisvárdai élvonalbeli futballcsapat edzőt vált.
Hírösszefoglaló: gyárátadás, menesztett vezetőedző, változás a határátlépésnél – mozgalmas volt a mai nap Szabolcs-Szatmár-Beregben, izgalmas írásokat olvashattak ma is hírportálunkon. A nap híre volt, hogy ma a nyíregyházi LEGO-gyáregység a világ második legnagyobb LEGO-gyára lett. 54 milliárd forintos beruházással ez a dán játékgyártó vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.
A világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Még több játékkocka készülhet a nyíregyházi üzemben, ami a világ második legnagyobb Lego-gyára lett
Változás a határátlépésnél
Az Európai Határregisztrációs Rendszer októberben indul, Szabolcs vármegye hat átkelőjét érinti. Az Ukrajnából érkezőknek egyéni aktát nyitnak, és ujjlenyomatot is vesznek a magyar-ukrán határon belépőktől. Az Európai Határregisztrációs Rendszert (EHR) a rendőrség először a magyar-ukrán határon, azt követően a magyar-szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza. Az határellenőrzési rendszert több lépcsőben, október 12-étől vezetik be hazánkban. Az új rend bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint majd, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest – mondta néhány napja sajtótájékoztatón Czukor Gergely rendőr alezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetője.
Változás a szabolcsi határon! Nem lesz elég az útlevél, egyéni aktákat nyitnak, ujjlenyomatot is vesznek
Szerződést bontott a klub a vezetőedzővel
A Kisvárda Master Good a Fizz Liga 8. fordulójában 4–0-ás vereséget szenvedett az MTK vendégeként. A kék-fehérek elleni fiaskó nem maradt következmények nélkül, Gerliczki Mátéval közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.
A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el
– közölte Révész Attila sportigazgató. – Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani.
Továbbra is profi csapat vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és belevetett munkáját és köszönöm a stábom kitartó segítségét
– fogalmazott a távozó vezetőedző. Gerliczki Máté a jövőben visszatér akadémiánkra és ott dolgozik tovább.
