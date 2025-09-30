Óriási bővítés a LEGO-gyárnál, edzőt menesztettek Kisvárdán, jön az új határszigor– erről írtunk ma

Szerződést bontott a klub a vezetőedzővel

A Kisvárda Master Good a Fizz Liga 8. fordulójában 4–0-ás vereséget szenvedett az MTK vendégeként. A kék-fehérek elleni fiaskó nem maradt következmények nélkül, Gerliczki Mátéval közös megegyezéssel szerződést bontott a klub.

A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el

– közölte Révész Attila sportigazgató. – Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani.

Továbbra is profi csapat vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és belevetett munkáját és köszönöm a stábom kitartó segítségét

– fogalmazott a távozó vezetőedző. Gerliczki Máté a jövőben visszatér akadémiánkra és ott dolgozik tovább.

