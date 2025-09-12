Hivatalosan kitörés! Megérkezett a förtelmes kór!

Hivatalos: két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatták PCR pozitivitást a vizsgálatok.

Hivatalos: a Nébih jelentette be, igazolták a kéknyelv betegséget.

Forrás: Nébih

Hivatalos: ez már kitörés!

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság. A betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.

A húshasznú szarvasmarha állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek (bágyadtság, magas láz, orrfolyás) is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét, az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül. A Nébih laboratóriuma megállapította, hogy a vírus a 3-as szerotípusba tartozik.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll. A kéknyelv-betegség több szerotípusa is Európa szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség.

A vakcinázott állatok forgalomképesek, bizonyos un. harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak.

A kéknyelv betegség nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

A témában minden fontos információ elérhető a Nébih tematikus oldalán.

Szabolcsban is lehet megfigyelési körzet?

Erre is volt már példa: 2015-ben Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Tolna és Baranya megyében kimutatott kéknyelv-betegség miatt akár két évig is érvényben maradtak a megállapított védő- és megfigyelési körzetek. Ugyanez igaz volt a Romániából átnyúló zónára is, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét is érintette.