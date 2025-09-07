szeptember 7., vasárnap

Vérhold

2 órája

Hihetetlen égi jelenség lesz ma este: ilyet csak nagyon ritkán lehet látni Szabolcsban is! Ne hagyja ki!

Hátborzongató látványt lehet megfigyelni az égen vasárnap este. Teljes holdfogyatkozás, és vérhold is borzolja a kedélyeket.

Vasárnap este égi dráma bontakozik ki az égbolton vármegyénkben is: a Hold elsötétül, majd félelmetesen vöröses színben ragyog fel, mintha valóban vér borítaná. A különleges teljes holdfogyatkozás este fél nyolc után kezdődik, és közel másfél órán át tart majd.

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap
Holdfogyatkozás és vérhold

A köpönyeg.hu oldal arra is felhívja a figyelmet, hogy ezalatt az idő alatt a Hold teljesen a Föld árnyékába merül. A látvány egyszerre lesz hátborzongató és lenyűgöző, hiszen a „vérhold” ritka vendég, és csak tiszta égbolt mellett figyelhető meg ilyen tökéletes pompájában. A jelenség naplemente után válik igazán látványossá. Ahogy a Hold felbukkan a keleti horizonton, már részben árnyék borítja, de 19:31-kor kezdődik az igazi színjáték: ekkor teljes egészében belemerül a Föld árnyékkúpjába - írja a köpönyeg.hu. A maximumát 20:12-kor éri el, amikor a Hold színe sejtelmes, sötétvörösbe fordul, majd lassan barnás árnyalatot ölt. 

A teljes fázis 20:53-ig tart, vagyis összesen 82 percen keresztül figyelhetjük meg a jelenséget. 

Ezután még több mint egy órán át tart a részleges szakasz, míg a Hold lassan kiszabadul az árnyék fogságából. A legfontosabb, hogy kitakarásmentes, keleti irányba néző horizontot találjunk – így lehet a legjobban élvezni a látványt. Nincs szükség semmilyen különleges eszközre: ha tiszta lesz az ég, a jelenség szabad szemmel is tökéletesen élvezhető lesz. Csak egy kis szerencse és nyitott horizont kell hozzá – és bárki részese lehet ennek a varázslatos égi színháznak. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz vármegyénkben, és mindenki láthatja majd azt a nem mindennapi látványt.

 

