Filmes seregszemle

52 perce

Hollywood aranykora Mátészalka jelene – hamarosan kezdődik a Tony Curtis filmfesztivál

Címkék#Mátészalka#Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál#Bokor Balázs

A nemzetközi seregszemlén negyven vetítés vár a mátészalkai filmrajongókra.

Munkatársunktól
Hollywood aranykora Mátészalka jelene – hamarosan kezdődik a Tony Curtis filmfesztivál

Tony Curtis 2009 áprilisában a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Fotó: Németh András Péter

Már Hollywood aranykora óta része Mátészalka a nemzetközi filmvilágnak, melynek hamarosan újra a középpontjába kerül, hiszen másodszor ad otthont a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak. A mozi előtti vörösszőnyeges megnyitón, szeptember 24-én 17.30-tól Buzogány Béla Színháza elhozza a fény városába a sztárok bölcsőjének életérzését.

A nemzetközi seregszemle négy napja alatt nem csak 40 filmet lehet majd megnézni, hanem sokszor az alkotókkal, filmes személyiségekkel is beszélget majd Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke. Az eseményt szeptember 27-én nagyszabású díjátadó gála zárja, ahol átadják a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit, majd a világhírű hegedűvirtuóz, Roby Lakatos és zenekara műsorát élvezheti a közönség.

 

 

 

