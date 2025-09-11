szeptember 11., csütörtök

Homokozóban hagyta ezt egy nő Nyíregyházán! – „Aki nevet, annak – feltételezem – nincs gyereke”

De nem is az a lényeg, mit hagyott ott, hanem mit vitt el! Egy anyuka a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztotta meg a lapát-kálváriát, ami a homokozóban történt.

Nagy Zoltán

„Sziasztok! Ma 17:30 körül a Bujtosi játszótér homokozójánál voltunk. Keresek egy hölgyet, aki egy kisfiúval volt ott – kezdte beszámolóját egy anyuka. 

Homokozóban maradt lapát miatt ragadott klaviatúrát a gyerek anyukája Nyíregyházán.
Homokozóban maradt a lapát... A másik pedig oda lett, a gyerek nagy bánatára.
Forrás: Nyíregyen Hallottam

– Elvitted a piros kis lapátunkat, mondván, hogy ti hoztátok. Pedig az a miénk volt. Végül megtaláltuk a titeket, miután áttúrtuk a homokot (csatolom is a fotót róla). A kislányom nagyon szeretné visszakapni a sajátját! Kérlek, keress meg! Cseréljük vissza! Köszönöm!”

Nem mindenki vette komolyan a homokozóban történt szerencsétlen esetet!

A bejegyzés nem várt vitát kavart a kommentek között. Volt, aki nevetett az eseten, más viszont gyorsan rendre utasította:

„Aki nevet ezen, annak – feltételezem – nincs gyereke. Vagy egyszerűen érzéketlen és pofátlan. Akkor játsszunk el egy gondolattal: Képzeld el, hogy elmész a strandra, és valaki elviszi a kedvenc papucsodat. Te meg ott maradsz egy ugyanolyan színű, de nem a tiéddel. Na, tetszik az érzés?” – írta egy kommentelő.

Nemrégiben egy másik anyukás sztori is nagy port kavart, erről itt olvashat!

