Homokozóban hagyta ezt egy nő Nyíregyházán! – „Aki nevet, annak – feltételezem – nincs gyereke”
De nem is az a lényeg, mit hagyott ott, hanem mit vitt el! Egy anyuka a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztotta meg a lapát-kálváriát, ami a homokozóban történt.
„Sziasztok! Ma 17:30 körül a Bujtosi játszótér homokozójánál voltunk. Keresek egy hölgyet, aki egy kisfiúval volt ott – kezdte beszámolóját egy anyuka.
– Elvitted a piros kis lapátunkat, mondván, hogy ti hoztátok. Pedig az a miénk volt. Végül megtaláltuk a titeket, miután áttúrtuk a homokot (csatolom is a fotót róla). A kislányom nagyon szeretné visszakapni a sajátját! Kérlek, keress meg! Cseréljük vissza! Köszönöm!”
Nem mindenki vette komolyan a homokozóban történt szerencsétlen esetet!
A bejegyzés nem várt vitát kavart a kommentek között. Volt, aki nevetett az eseten, más viszont gyorsan rendre utasította:
„Aki nevet ezen, annak – feltételezem – nincs gyereke. Vagy egyszerűen érzéketlen és pofátlan. Akkor játsszunk el egy gondolattal: Képzeld el, hogy elmész a strandra, és valaki elviszi a kedvenc papucsodat. Te meg ott maradsz egy ugyanolyan színű, de nem a tiéddel. Na, tetszik az érzés?” – írta egy kommentelő.
