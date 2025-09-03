Nyíregyháza
4 órája
Hosszan és szégyentelenül csinálta az Ószőlő utcán
Két fotót is posztoltak róla!
Forrás: illusztráció / Google Maps
Felháborodott, egyben felháborító poszt jelent meg a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. A szövegből talán nem is nagyon idézünk, hisz igencsak indulatosra sikeredett – nem véletlenül.
Egy sofőr arról tett közzé fotókat, hogy valaki hosszú csíkban végigkarcolta az autóját az Ószőlő utca 8. szám környékén. A férfi abban bízik, hogy akad, aki látta az esetet, és segíthet beazonosítani az elkövetőt.
