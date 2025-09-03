szeptember 3., szerda

Hosszan és szégyentelenül csinálta az Ószőlő utcán

Két fotót is posztoltak róla!

Nagy Zoltán
Hosszan és szégyentelenül csinálta az Ószőlő utcán

Forrás: illusztráció / Google Maps

Felháborodott, egyben felháborító poszt jelent meg a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban. A szövegből talán nem is nagyon idézünk, hisz igencsak indulatosra sikeredett – nem véletlenül.

Egy sofőr arról tett közzé fotókat, hogy valaki hosszú csíkban végigkarcolta az autóját az Ószőlő utca 8. szám környékén. A férfi abban bízik, hogy akad, aki látta az esetet, és segíthet beazonosítani az elkövetőt.

 
 

 

