Az év utolsó két hetében nem kell dolgoznia annak, aki elég szemfüles

Már 2024-ben beírtuk a naptárba az idei munkaszüneti napokat. Ezekből mostanra nem sok maradt, de ahogy mondani szokás, a java még hátra van: az október 23-ai és a karácsonyi „blokk”. Annak, akinek maradt még szabadsága és maga gazdálkodhat vele, érdemes papírt és tollat elővennie, mert ha szemfülesebb a kollégáinál, néhány nappal megtoldhatja az év végi hosszú hétvégéket.

Hosszú hétvégék: érdemes átlapozni a naptárt, aki okosan tervez, az év utolsó két hetében már nem kell dolgoznia.

Illusztráció: Shutterstock

Hosszú hétvégék: érdemes előre tervezni

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója ebben az évben csütörtökre esik, így október 23–26. között, azaz csütörtök-péntek-szombat-vasárnap négynapos hosszú hétvége elé nézünk. Üröm az örömben, hogy október 18-a, szombat áthelyezett munkanap, amikor a 24-ét dolgozzuk le előre.

November elseje egy szombati nap, így ez az idén és jövőre sem jön számításba. Kárpótol azonban a karácsonyi ötnapos hosszú hétvége, december 24-e ugyanis szerdára esik, az ünnep viliájától december 28-áig. A 24-ét december 13-án dolgozzuk le.

Érdemes még a munkatársak előtt lecsapni december 22-ére és 23-ára, valamint az újévet megelőző háromra – december 29–31. –, ugyanis 2026. január 2-a szintén munkaszüneti nap lesz, így néhány nap szabadságért cserébe egybefüggő két hetet tölthet otthon, aki ezt meglépi. Az ehhez kapcsolódó áthelyezett munkanap január 10-e lesz.

