Meghosszabbított határidő: eddig igényelhető az ingyenes HPV elleni védőoltás a szabolcsi iskolákban

Szeptember 18-áig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető humán papillomavírus, azaz a HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, lehetőséget biztosítva azoknak a szülőknek is, akik elmulasztották a szeptember 12-ei végdátumot, hogy 7. osztályos gyermekük számára megigényeljék a vakcinát. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb jövő hét csütörtökig kell visszajuttatni az iskolákba. Az így ingyenesen elérhető védőoltás később már térítésköteles, és csak recept ellenében vásárolható meg a gyógyszertárakban – írja közleményében az NNGYK.

HPV elleni védőoltás: szeptember 18-áig meghosszabbították az ingyenes vakcina igénylésének határidejét

HPV elleni védőoltás: a hetedikesek kaphatják meg ingyen

A HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők, például

szeméremtest-, hüvely-, péniszrák,

valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései,

de védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is.

A humán papillomavírus elsősorban szexuális érintkezés útján terjed, ezért a védőoltás beadását a nemi élet megkezdése előtt ajánlják. Ennek oka, hogy a vakcina hatékonyan megelőzi a beadása és a védettség kialakulása utáni fertőződést, de a meglévőt nem gyógyítja, nem szűnteti meg.