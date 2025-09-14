szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megelőzés

1 órája

Meghosszabbított határidő: eddig igényelhető az ingyenes HPV elleni védőoltás a szabolcsi iskolákban

Címkék#HPV-oltás#NNGYK#nyilatkozat

A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb jövő hét csütörtökig kell visszajuttatni az iskolákba. A HPV elleni védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők.

Munkatársunktól

Szeptember 18-áig meghosszabbította a térítésmentesen igényelhető humán papillomavírus, azaz a HPV elleni védőoltás beleegyező nyilatkozatának leadási határidejét a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, lehetőséget biztosítva azoknak a szülőknek is, akik elmulasztották a szeptember 12-ei végdátumot, hogy 7. osztályos gyermekük számára megigényeljék a vakcinát. A nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb jövő hét csütörtökig kell visszajuttatni az iskolákba. Az így ingyenesen elérhető védőoltás később már térítésköteles, és csak recept ellenében vásárolható meg a gyógyszertárakban – írja közleményében az NNGYK.

HPV elleni védőoltás: meghosszabbították a jelentkezést az ingyenes vakcinára.
HPV elleni védőoltás: szeptember 18-áig meghosszabbították az ingyenes vakcina igénylésének határidejét
Illusztráció: MW-archív / Zalai Hírlap

HPV elleni védőoltás: a hetedikesek kaphatják meg ingyen

A HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők, például 

  • szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, 
  • valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései, 
  • de védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is. 

A humán papillomavírus elsősorban szexuális érintkezés útján terjed, ezért a védőoltás beadását a nemi élet megkezdése előtt ajánlják. Ennek oka, hogy a vakcina hatékonyan megelőzi a beadása és a védettség kialakulása utáni fertőződést, de a meglévőt nem gyógyítja, nem szűnteti meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu