Hű, de kiakadtak a nyíregyházi anyukára! Ezt tette a gyerekével a sárga dombház mögött, és még neki állt feljebb

Sziasztok! Ma reggel, 2025. 09. 09-én 8:15 és 8:20 között azzal szembesültem, hogy a sárga dombház mögött lévő járda mellett egy hölgy a gyerekét odavitte nagy dolgot intézni. Miután mondtam neki, hogy ha már elintézte a dolgát, szedje fel, az a minimum, a kedves hölgy elindult, mintha mi sem történt volna. Így, hogy rászóltam, visszafordult, de odajött nekem feleselni, hogy „csak kicsi volt” stb. Pont ott állt a rendőr a lámpánál a Vay Ádám körútnál, és mondtam neki, mi történt. Ő félrehívta az illetőt, csak az az érdekes, hogy mondta neki: nem szabad, stb. stb. Szerintem az ilyet még büntetni is kellett volna, mivel onnan kb. 500 méteren belül legalább 3 helyre is be tudott volna menni a gyerekkel. A kedves rendőrnek üzennék, hogy ha ő látna ilyen szituációban dolgot, ő is mosolyogna?