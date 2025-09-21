1 órája
Hétfőn indul a Hulladékért virágot akció
Nyíregyháza önkormányzata és az ÉAK Nonprofit Kft. szeptember 22 és október 4 között ismét megszervezi különleges akcióját. Három hulladékudvarban érhető el a Hulladékért virágot akció.
Az ÉAK Nonprofit Kft., az idén is meghirdette különleges akcióját. Nyíregyházán és Mátészalkán, összesen három hulladékudvarba várják a szelektív szemetet a Hulladékért virágot akció keretében.
A két hét során a különválogatott papír-, műanyag-, öblösüveg-, fém - csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt, vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők.
Hulladékért virágot akció helyszínei:
- Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3. sz. alatti Hulladékudvar
- Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz. alatti Hulladékudvar
- Mátészalka, Ecsedi út vége, Hulladékudvar
A Hulladékokért kapható utalványok és komposzt értékéről, valamint a beváltóhelyek köréről bővebb információ a www.eakhulladek.hu webalodalon érhető el.
